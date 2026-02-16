Morador de Goiânia se torna milionário em sorteio da Tele Sena

Palpite estava correto e ele "correu pro abraço", celebrando a vitória no palco do programa

Samuel Samuel Leão -
Telesena goiano milionário
Goiano levou para casa R$ 1 milhão na Telesena. (Foto: Reprodução)

No programa Silvio Santos, ocorrido no domingo de carnaval (15), Luiz, morador de Goiânia, conseguiu o feito de acertar onde estavam as barras de ouro no Painel do X da Telesena e levou R$ 1 milhão para casa.

O sorteio, que foi televisionado pelo SBT, terminou com o palpite confiante de que a figura das barras de ouro, que garante o prêmio, estaria no número 6.

“O R$ 1 milhão está lá, está no 6, eu vim buscar R$ 1 milhão”, cravou Luiz.

Leia também

O palpite estava correto e ele “correu pro abraço”, celebrando a vitória no palco do programa. Agora, vai voltar para Goiás como um novo milionário.

Esta é a segunda vez, em 2026, que um goiano se torna milionário através dos prêmios da Tele Sena. Em janeiro, Sérgio, morador de Mineiros, acertou o desafio no programa do Silvio Santos e garantiu R$ 1 milhão.

Nos comentários, moradores de Goiás reverberaram uma onda otimista. “Deus abençoe, que ele use esse dinheiro com sabedoria”, expressou uma, enquanto outra disse: “eu serei a próxima ganhadora, eu creio em nome de Jesus”.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Samuel

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.