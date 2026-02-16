Morador de Goiânia se torna milionário em sorteio da Tele Sena

Palpite estava correto e ele "correu pro abraço", celebrando a vitória no palco do programa

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2026

Goiano levou para casa R$ 1 milhão na Telesena. (Foto: Reprodução)

No programa Silvio Santos, ocorrido no domingo de carnaval (15), Luiz, morador de Goiânia, conseguiu o feito de acertar onde estavam as barras de ouro no Painel do X da Telesena e levou R$ 1 milhão para casa.

O sorteio, que foi televisionado pelo SBT, terminou com o palpite confiante de que a figura das barras de ouro, que garante o prêmio, estaria no número 6.

“O R$ 1 milhão está lá, está no 6, eu vim buscar R$ 1 milhão”, cravou Luiz.

O palpite estava correto e ele “correu pro abraço”, celebrando a vitória no palco do programa. Agora, vai voltar para Goiás como um novo milionário.

Esta é a segunda vez, em 2026, que um goiano se torna milionário através dos prêmios da Tele Sena. Em janeiro, Sérgio, morador de Mineiros, acertou o desafio no programa do Silvio Santos e garantiu R$ 1 milhão.

Nos comentários, moradores de Goiás reverberaram uma onda otimista. “Deus abençoe, que ele use esse dinheiro com sabedoria”, expressou uma, enquanto outra disse: “eu serei a próxima ganhadora, eu creio em nome de Jesus”.

