Câmara de Anápolis sai na frente e cria primeira Procuradoria dedicada à defesa dos animais em Goiás

Órgão terá missão de garantir os direitos dos pets no município, além de receber e apurar denúncias de violência

Ícaro Gonçalves - 26 de fevereiro de 2026

Procuradoria terá missão de garantir os direitos dos pets no município (Foto: Allyne Laís)

A Câmara Municipal de Anápolis formalizou nesta quinta-feira (26) a criação da Procuradoria da Causa Animal, primeira no estado de Goiás a tratar sobre o tema.

A abertura oficial do órgão foi assinada pela presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), que reforçou a importância da iniciativa para a defesa dos diretos dos animais e de temas ligados ao meio ambiente.

“Nós reconhecemos a causa animal como extremamente importante, ela cuida da saúde pública, do meio ambiente, e nós temos o orgulho de ser a primeira Procuradoria dos Animais do Estado de Goiás”, disse Andreia.

O órgão será chefiado pela vereadora Seliane da SOS (MDB). Durante a sessão, ela destacou que os trabalhados promovidos pela Procuradoria irão beneficiar a cidade de Anápolis como um todo, impactando outras áreas além da causa animal.

Como subprocurador, foi nomeado o vereador Wederson Lopes (UB), que destacou que os direitos dos animais também é uma pauta ambiental.

“Quero agradecer a confiança da Seliane de me convidar para ser subprocurador e parabenizar a vereadora Andreia, pelo apoio a essa causa”, completou.

Será de responsabilidade da nova pasta garantir o cumprimento das leis que asseguram os direitos dos animais no município. Outro papel importante será o de receber e apurar denúncias de violência contra animais, e encaminha-las às autoridades responsáveis para providência.

Também terá a missão de promover estudos, pesquisas e discussões das leis protetivas na área, além de fiscalizar programas governamentais ou não governamentais ligados à causa animal e ambiental.

