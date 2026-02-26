Waze aberto na blitz pode gerar multa? Veja o que diz o Código de Trânsito

Veja os cuidados necessários por parte de quem dirige para poder se orientar por aplicativos como Waze sem chance de ser multado

Gustavo de Souza -
Waze aberto na blitz pode gerar multa? Veja o que diz o Código de Trânsito
(Foto: Ilustração/Freepik)

Com fiscalizações mais frequentes nas rodovias, uma dúvida é frequente para muitos motoristas: estar com o Waze aberto durante uma blitz pode gerar multa?

Questões como o modo de uso podem ser determinantes na decisão de autoridades na hora da fiscalização. Por isso, usuários do aplicativo devem estar cientes do que pode e do que não pode ser feito.

O que o CTB diz sobre “usar aplicativo” no carro

Leia também

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não traz um artigo que proíba aplicativos de navegação ou alertas colaborativos (como radares e pontos de atenção) apenas por estarem em funcionamento. O que existe são regras sobre segurança na condução e sobre equipamentos proibidos.

O problema com o uso de apps dessa categoria começa quando o condutor segura ou manuseia o telefone celular com o veículo em movimento. Pelo CTB, essa conduta se enquadra como infração gravíssima (com o agravamento previsto no art. 252).

Isso significa que, numa blitz, o agente não multa por estar com Waze aberto, mas pode autuar se identificar que o motorista estava tocando na tela, digitando ou segurando o aparelho.

App x antirradar

Outra confusão comum é confundir aplicativo de navegação e dispositivo antirradar. O CTB tipifica como infração gravíssima conduzir veículo com dispositivo antirradar (equipamento destinado a detectar/interferir em fiscalização).

Já o Waze, em regra, trabalha com GPS e dados de mapa, sem bloquear nenhum radar ou interferir no funcionamento de equipamento de medição. Por isso, juridicamente, ele é tratado como ferramenta de informação/navegação, e não como mecanismo proibido.

“Radar escondido” e fiscalização ostensiva

Em paralelo, as regras técnicas de fiscalização eletrônica de velocidade são disciplinadas por normas do Contran. A Resolução nº 798/2020 trata de requisitos e procedimentos e reforça diretrizes de operação e visibilidade nos modelos previstos.

Isso ajuda a explicar por que alertas de navegação não são, por si, uma “ilegalidade”: o foco da lei é a segurança viária e o cumprimento das regras, não a proibição de informação ao motorista.

Como usar o Waze sem dor de cabeça

Algumas condutas reduzem o risco de autuação e aumentam a segurança:

  • Deixe o celular fixo em suporte (sem segurar na mão);
  • Programe o destino antes de sair;
  • Use comandos de voz quando possível;
  • Se precisar mexer no app, pare em local seguro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.