Waze aberto na blitz pode gerar multa? Veja o que diz o Código de Trânsito

Veja os cuidados necessários por parte de quem dirige para poder se orientar por aplicativos como Waze sem chance de ser multado

Gustavo de Souza - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Com fiscalizações mais frequentes nas rodovias, uma dúvida é frequente para muitos motoristas: estar com o Waze aberto durante uma blitz pode gerar multa?

Questões como o modo de uso podem ser determinantes na decisão de autoridades na hora da fiscalização. Por isso, usuários do aplicativo devem estar cientes do que pode e do que não pode ser feito.

O que o CTB diz sobre “usar aplicativo” no carro

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não traz um artigo que proíba aplicativos de navegação ou alertas colaborativos (como radares e pontos de atenção) apenas por estarem em funcionamento. O que existe são regras sobre segurança na condução e sobre equipamentos proibidos.

O problema com o uso de apps dessa categoria começa quando o condutor segura ou manuseia o telefone celular com o veículo em movimento. Pelo CTB, essa conduta se enquadra como infração gravíssima (com o agravamento previsto no art. 252).

Isso significa que, numa blitz, o agente não multa por estar com Waze aberto, mas pode autuar se identificar que o motorista estava tocando na tela, digitando ou segurando o aparelho.

App x antirradar

Outra confusão comum é confundir aplicativo de navegação e dispositivo antirradar. O CTB tipifica como infração gravíssima conduzir veículo com dispositivo antirradar (equipamento destinado a detectar/interferir em fiscalização).

Já o Waze, em regra, trabalha com GPS e dados de mapa, sem bloquear nenhum radar ou interferir no funcionamento de equipamento de medição. Por isso, juridicamente, ele é tratado como ferramenta de informação/navegação, e não como mecanismo proibido.

“Radar escondido” e fiscalização ostensiva

Em paralelo, as regras técnicas de fiscalização eletrônica de velocidade são disciplinadas por normas do Contran. A Resolução nº 798/2020 trata de requisitos e procedimentos e reforça diretrizes de operação e visibilidade nos modelos previstos.

Isso ajuda a explicar por que alertas de navegação não são, por si, uma “ilegalidade”: o foco da lei é a segurança viária e o cumprimento das regras, não a proibição de informação ao motorista.

Como usar o Waze sem dor de cabeça

Algumas condutas reduzem o risco de autuação e aumentam a segurança:

Deixe o celular fixo em suporte (sem segurar na mão);

Programe o destino antes de sair;

Use comandos de voz quando possível;

Se precisar mexer no app, pare em local seguro.

