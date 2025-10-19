Essa expressão que parece correta, mas está errada (e quase todo mundo fala sem saber)

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Às vezes, uma simples expressão parece tão natural que a gente nem desconfia de que está errando.

É o tipo de deslize que passa despercebido em conversas do dia a dia, mas que pode causar estranhamento em contextos mais formais.

E o curioso é que, quanto mais usamos essas expressões, mais elas soam certas — mesmo quando estão longe da norma culta.

Você já parou para pensar se fala alguma delas sem perceber?

Pois é, muitas pessoas cometem o mesmo erro linguístico, e a explicação é mais simples do que parece.

A expressão em questão é “para mim fazer”. Ela é tão comum que até parece correta, mas na verdade está errada. O certo é dizer “para eu fazer”.

A confusão acontece porque o “mim” dá a ideia de algo pessoal, o que leva muita gente a usá-lo no lugar de “eu”.

No entanto, o pronome “mim” só pode ser usado depois de preposição quando não vem acompanhado de verbo no infinitivo.

Isso porque o “mim” não pratica ações — ele recebe. Já o “eu” é sujeito, ou seja, realiza a ação.

Entenda de forma simples:

Errado: “Você trouxe isso para mim fazer.”

Certo: “Você trouxe isso para eu fazer.”

Errado: “Isso é importante para mim entender.”

Certo: “Isso é importante para eu entender.”

Agora veja quando o uso do “mim” está correto:

Certo: “Você trouxe isso para mim?”

Certo: “Ele fez o trabalho para mim.”

Percebe a diferença? Sempre que o verbo aparece logo depois, o correto é usar “eu”.

Outras expressões que muita gente fala errado

Além de “para mim fazer”, existem várias expressões que enganam até quem tem boa noção de português. Confira algumas das mais comuns:

“Entre eu e você” → o certo é “entre mim e você”.

“Houveram muitos problemas” → o certo é “houve muitos problemas”.

“A nível de” → o certo é “em nível de”.

“Seje” ou “esteje” → o certo é “seja” e “esteja”.

“Menas” → o certo é “menos”, sempre no singular.

Essas expressões erradas se espalham rapidamente porque fazem parte da linguagem falada, e, na correria do dia a dia, a gente acaba repetindo sem pensar.

Por que falar corretamente é importante

Usar as palavras e expressões da maneira certa não é apenas uma questão de “falar bonito”. É uma forma de se comunicar com clareza, evitar mal-entendidos e demonstrar cuidado com o idioma. Além disso, no ambiente profissional, o domínio da língua pode fazer toda a diferença — seja numa entrevista, numa apresentação ou até na escrita de um e-mail.

Dica final

Sempre que ficar em dúvida, tente identificar quem está praticando a ação.

Se for você, use “eu”. Se estiver recebendo a ação, use “mim”.

É uma regra simples, mas poderosa para evitar erros que muita gente ainda comete.

Afinal, entender como cada expressão deve ser usada é um passo importante para falar e escrever com mais confiança e sem cair nas armadilhas do português.

