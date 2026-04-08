Especialista explica: ligar o pisca-alerta para avisar quem vem atrás, pode ou não?

Uso do pisca-alerta é permitido em situações específicas e pode gerar multa quando utilizado de forma indevida

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

O uso do pisca-alerta ainda gera dúvidas entre motoristas brasileiros. Muitos evitam utilizar o recurso por medo de multa. Outros acreditam que ele libera qualquer parada irregular. No entanto, a lei define claramente quando o motorista pode usar o pisca-alerta.

As orientações foram destacadas pela especialista em segurança no trânsito Paula Toco (@paulatoco_notrecho), que explicou os limites desse recurso.

O que diz a lei

O artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o motorista só deve usar o pisca-alerta em situações específicas.

O condutor pode acionar o recurso quando:

o veículo está imobilizado

ocorre uma situação de emergência

a sinalização da via exige

Além disso, o uso pode servir como alerta momentâneo em situações pontuais de risco.

Por outro lado, o uso fora dessas condições gera infração média, com multa de R$ 130,16.

Quando o uso é permitido sem multa

O Manual de Fiscalização traz uma exceção importante.

O motorista pode usar o pisca-alerta ao parar temporariamente para permitir a passagem de pedestres, ciclistas ou animais.

Nesse caso, o objetivo é alertar quem vem atrás e evitar acidentes.

Assim, o uso é considerado correto e não gera autuação.

O erro mais comum no trânsito

Muitos condutores ligam o pisca-alerta para parar em locais proibidos.

No entanto, essa prática não é permitida.

O uso do recurso não autoriza:

estacionar em local proibido

parar em fila dupla

bloquear a via

Assim, o agente pode aplicar multa normalmente, mesmo com o pisca-alerta ligado.

Por que o uso incorreto é arriscado

O uso inadequado pode confundir outros motoristas.

Além disso, pode comprometer a segurança no trânsito.

Por isso, o condutor deve usar o recurso apenas quando houver necessidade real.

Uso correto evita problemas

O pisca-alerta funciona como ferramenta de segurança.

Por isso, o motorista deve utilizá-lo com responsabilidade.

Assim, evita multas e contribui para um trânsito mais seguro.

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