Especialista explica: ligar o pisca-alerta para avisar quem vem atrás, pode ou não?
Uso do pisca-alerta é permitido em situações específicas e pode gerar multa quando utilizado de forma indevida
O uso do pisca-alerta ainda gera dúvidas entre motoristas brasileiros. Muitos evitam utilizar o recurso por medo de multa. Outros acreditam que ele libera qualquer parada irregular. No entanto, a lei define claramente quando o motorista pode usar o pisca-alerta.
As orientações foram destacadas pela especialista em segurança no trânsito Paula Toco (@paulatoco_notrecho), que explicou os limites desse recurso.
O que diz a lei
O artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o motorista só deve usar o pisca-alerta em situações específicas.
O condutor pode acionar o recurso quando:
- o veículo está imobilizado
- ocorre uma situação de emergência
- a sinalização da via exige
Além disso, o uso pode servir como alerta momentâneo em situações pontuais de risco.
Por outro lado, o uso fora dessas condições gera infração média, com multa de R$ 130,16.
Quando o uso é permitido sem multa
O Manual de Fiscalização traz uma exceção importante.
O motorista pode usar o pisca-alerta ao parar temporariamente para permitir a passagem de pedestres, ciclistas ou animais.
Nesse caso, o objetivo é alertar quem vem atrás e evitar acidentes.
Assim, o uso é considerado correto e não gera autuação.
O erro mais comum no trânsito
Muitos condutores ligam o pisca-alerta para parar em locais proibidos.
No entanto, essa prática não é permitida.
O uso do recurso não autoriza:
- estacionar em local proibido
- parar em fila dupla
- bloquear a via
Assim, o agente pode aplicar multa normalmente, mesmo com o pisca-alerta ligado.
Por que o uso incorreto é arriscado
O uso inadequado pode confundir outros motoristas.
Além disso, pode comprometer a segurança no trânsito.
Por isso, o condutor deve usar o recurso apenas quando houver necessidade real.
Uso correto evita problemas
O pisca-alerta funciona como ferramenta de segurança.
Por isso, o motorista deve utilizá-lo com responsabilidade.
Assim, evita multas e contribui para um trânsito mais seguro.
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