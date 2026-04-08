Advogado explica: passado o prazo de 5 anos, acaba a cobrança da dívida, tanto na Justiça quanto fora dela

Entendimento do STJ limita cobranças após prescrição e protege consumidores contra abusos

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

Muitos consumidores ainda têm dúvidas sobre dívidas antigas. No entanto, após o prazo prescricional — que, em regra, é de cinco anos — o credor perde o direito de cobrar o débito, tanto judicialmente quanto por meio de cobranças insistentes.

O entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e reforça a proteção contra práticas abusivas.

O que acontece após 5 anos

Depois de cinco anos do vencimento da dívida, o credor não pode mais exigir o pagamento.

Isso vale tanto para ações na Justiça quanto para cobranças diretas ao consumidor.

Além disso, a dívida não pode mais gerar negativação em órgãos de proteção ao crédito.

Cobranças insistentes podem ser ilegais

Mesmo após a prescrição, alguns consumidores continuam recebendo cobranças.

No entanto, essas práticas podem ser consideradas ilegais.

Entre elas:

ligações excessivas

mensagens de cobrança

qualquer forma de pressão para pagamento

Assim, o consumidor pode buscar proteção contra abusos.

Quais dívidas entram nessa regra

A regra vale para dívidas de consumo em geral.

Por exemplo:

cartão de crédito

empréstimos

financiamentos

contas com empresas e fornecedores

Além disso, instituições financeiras também devem respeitar o prazo.

Dívida não desaparece, mas perde força de cobrança

A dívida prescrita ainda existe.

No entanto, o credor perde o direito de cobrá-la.

Ou seja, o pagamento passa a ser opcional e não pode ser exigido.

Informação evita prejuízos

Muitos consumidores não conhecem esse direito.

Por isso, acabam cedendo a cobranças indevidas.

Além disso, o conhecimento ajuda a evitar pressão e prejuízos financeiros.

Assim, entender a prescrição é fundamental para se proteger.

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