Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de mais de R$ 9 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 20 de outubro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Estão na reta final as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Catalão, que oferece vagas para diversos níveis de escolaridade e formação de cadastro reserva, com salários que passam dos R$ 9 mil.

Os interessados têm até quinta-feira (23) para se inscrever de forma online, com taxas entre R$ 100 e R$ 170.

As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.906,20 a R$ 9.914,08, para jornadas de 40 horas semanais.

Entre os cargos disponíveis estão engenheiros (ambiental, civil, eletromecânico e químico), almoxarife, atendente ao cliente, auxiliar administrativo, eletricista de saneamento básico, fiscal leiturista, mecânico de manutenção, motorista, operadores de bombas, ETE e ETA, porteiro, supervisor de segurança, técnicos em edificações e química, além de ajudante geral, encanador e pedreiro de saneamento básico.

A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 23 de novembro, e avaliação de títulos.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.