Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de mais de R$ 9 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Estão na reta final as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Catalão, que oferece vagas para diversos níveis de escolaridade e formação de cadastro reserva, com salários que passam dos R$ 9 mil.

Os interessados têm até quinta-feira (23) para se inscrever de forma online, com taxas entre R$ 100 e R$ 170.

As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.906,20 a R$ 9.914,08, para jornadas de 40 horas semanais.

Entre os cargos disponíveis estão engenheiros (ambiental, civil, eletromecânico e químico), almoxarife, atendente ao cliente, auxiliar administrativo, eletricista de saneamento básico, fiscal leiturista, mecânico de manutenção, motorista, operadores de bombas, ETE e ETA, porteiro, supervisor de segurança, técnicos em edificações e química, além de ajudante geral, encanador e pedreiro de saneamento básico.

A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 23 de novembro, e avaliação de títulos.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

