Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de mais de R$ 9 mil
Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade
Estão na reta final as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Catalão, que oferece vagas para diversos níveis de escolaridade e formação de cadastro reserva, com salários que passam dos R$ 9 mil.
Os interessados têm até quinta-feira (23) para se inscrever de forma online, com taxas entre R$ 100 e R$ 170.
As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.906,20 a R$ 9.914,08, para jornadas de 40 horas semanais.
Entre os cargos disponíveis estão engenheiros (ambiental, civil, eletromecânico e químico), almoxarife, atendente ao cliente, auxiliar administrativo, eletricista de saneamento básico, fiscal leiturista, mecânico de manutenção, motorista, operadores de bombas, ETE e ETA, porteiro, supervisor de segurança, técnicos em edificações e química, além de ajudante geral, encanador e pedreiro de saneamento básico.
A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 23 de novembro, e avaliação de títulos.
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.