Comida boa e barata: iFood amplia acesso ao delivery com novo programa “Hits iFood”

Plataforma reúne pratos a partir de R$20 e descontos de até 43% em restaurantes selecionados

Damara Dantas - 21 de outubro de 2025

iFood lança um novo programa “Hits iFood”. (Foto: Divulgação)

Comida boa e barata nem sempre é fácil de encontrar. Pensando nisso, o iFood lançou um novo programa “Hits iFood”, com o que o brasileiro mais gosta: refeições de

qualidade e com preço acessível todos os dias.

A proposta é democratizar o acesso ao delivery, reunindo pratos de restaurantes renomados com até 43% de desconto — valores que só podem ser encontrados dentro da plataforma.

O serviço já está disponível em Goiânia e outras 26 cidades brasileiras, e tem feito sucesso entre os usuários. Para acessar, basta procurar o ícone de fogo que identifica a seção “Hits iFood” no topo do aplicativo ou no carrossel horizontal da tela inicial.

Além dos descontos, o iFood destacou três formas de aproveitar melhor a novidade:

Cardápio variado: a seção conta com curadoria do próprio iFood, reunindo pratos de diferentes categorias, como lanches, marmitas e sushis, com opções a partir de R$ 20. É possível ainda filtrar os resultados por tipo de culinária.

Novos restaurantes: com preços até 43% menores, os usuários podem experimentar novos estabelecimentos — muitos com o selo “super”, que garante experiência e qualidade.

Planejamento de pedidos: a curadoria muda ao longo do dia, permitindo encontrar ofertas diferentes para o almoço, jantar ou lanche da tarde.

A novidade já registra resultados expressivos: foram 2,7 milhões de clientes únicos apenas em Setembro e crescimento de 32% nos pedidos dos restaurantes participantes. No total, o programa já reúne mais de 26 mil estabelecimentos em todo o país.

Com o sucesso do “Hits iFood”, a empresa reforça sua estratégia de democratizar o delivery de qualidade, ampliando o acesso a refeições com bom custo-benefício em um momento de busca por alternativas mais econômicas.