Pedro Ribeiro - 21 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Lima Duarte é um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, e dificilmente há alguém que não o reconheça pelo talento, pela voz marcante e pelos personagens inesquecíveis.

Mas você sabia que Lima Duarte não é o verdadeiro nome do ator?

Lima Duarte: saiba como se chama o ator e o que o motivou a usar nome artístico

Antes de se tornar uma lenda da TV, do rádio e do cinema, o artista se chamava Ariclenes Venâncio Martins.

Foi ainda jovem, quando começou a trabalhar em uma rádio, que surgiu a necessidade de escolher um nome que soasse melhor no ar e fosse fácil de lembrar.

Os diretores foram diretos ao ponto: seu nome de batismo não tinha a sonoridade ideal para o público, e um nome artístico seria essencial para o início da carreira.

Ariclenes, sem saber o que fazer, decidiu pedir um conselho à pessoa que mais confiava — sua mãe.

A inspiração espiritual por trás do nome

Do outro lado da linha, com a sabedoria e a sensibilidade de mãe, ela respondeu algo que mudaria a vida do filho: “Coloca o nome do meu guia espiritual. Ele se chama Lima Duarte”.

E assim, por uma simples conversa, nasceu um dos nomes mais marcantes da cultura brasileira.

O que parecia apenas uma escolha artística era, na verdade, um gesto de fé e intuição.

Para Ariclenes, aquele nome se tornou um símbolo de proteção e propósito, um elo entre sua trajetória profissional e sua espiritualidade.

Um nome que virou destino

Com o tempo, Lima Duarte ultrapassou o status de nome artístico. Tornou-se identidade, força e legado.

O ator construiu uma carreira sólida, marcada por personagens que emocionaram gerações e por uma presença inconfundível na televisão.

Mais do que uma escolha de palco, o nome Lima Duarte representa um chamado — um presente de mãe, guiado pela fé e pelo amor.

A história mostra como um simples gesto, movido por intuição, pode transformar um destino inteiro.

