Onde será a UFG em Anápolis

O terreno às margens da BR já está escriturado em nome da Universidade Federal de Goiás e logo será cercado utilizando recursos de uma emenda de R$ 1 milhão

Professor Marcos - 21 de outubro de 2025

Mapa do futuro campus da UFG em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Muita gente tem nos perguntado questões sobre a UFG. Onde será o prédio? Quais cursos serão ofertados? Terá concurso público?

O que já se pode afirmar? Anápolis terá um campus da UFG logo, logo!

O terreno às margens da BR já está escriturado em nome da Universidade Federal de Goiás e logo será cercado utilizando recursos de uma emenda de R$ 1 milhão destinada pelo Deputado Federal Rubens Otoni para a universidade. O que sobrar do recurso já será utilizado para confecção dos projetos arquitetônicos.

Os cursos a serem ofertados serão definidos a partir das demandas locais e também do diálogo com diversos setores da sociedade civil, atendendo as demandas locais e também tentando não sombrear os cursos da UEG e do IFG, criando assim um grande arranjo universitário, um bolsão de produção de conhecimento.

Obviamente não será construído da noite para o dia, levará tempo e recursos, e implicará no esforço de todas as lideranças locais e regionais no sentido de captar emendas e destinar recursos. Mas o impacto será gigante, com geração de centenas de empregos diretos e indiretos, desde a construção até a consolidação de um campus, com vagas para docentes, técnicos e movimentando o cenário comercial, produtivo e acadêmico local.

Espera-se ainda que o crescimento da UFG possa proporcionar num futuro nem tão distante a criação de centros de pesquisa, atendimento, extensão, que preste serviços relevantes à nossa comunidade, ampliando o desenvolvimento social e a capacidade de colocar o conhecimento à serviço da comunidade.