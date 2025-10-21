Polícia prende falsa cirurgiã-dentista que atendia clandestinamente em Goiânia

A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), sendo que, no imóvel, os policiais encontraram um consultório completo, com cadeira odontológica, estufas de esterilização, instrumentos metálicos, seringas, materiais de uso profissional e fichas de pacientes já preenchidas, evidenciando a realização de atendimentos clínicos.
De acordo com a corporação, a mulher não possui registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) nem autorização para atuar como dentista.
Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.
Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.