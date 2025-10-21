Polícia prende falsa cirurgiã-dentista que atendia clandestinamente em Goiânia

Consultório também não tinha alvará sanitário e apresentava sinais de falta de higiene

Falsa dentista foi presa em flagrante. (Foto: Divulgação/PC)
Falsa dentista foi presa em flagrante. (Foto: Divulgação/PC)

Uma mulher foi presa em flagrante neste domingo (20) em Goiânia, após ser flagrada exercendo ilegalmente a profissão de cirurgiã-dentista em um consultório clandestino.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), sendo que, no imóvel, os policiais encontraram um consultório completo, com cadeira odontológica, estufas de esterilização, instrumentos metálicos, seringas, materiais de uso profissional e fichas de pacientes já preenchidas, evidenciando a realização de atendimentos clínicos.

De acordo com a corporação, a mulher não possui registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) nem autorização para atuar como dentista.

O local também não tinha alvará sanitário e apresentava sinais de falta de higiene.

A suspeita foi levada à Central Geral de Flagrantes e autuada por exercício ilegal da profissão. O caso segue sob investigação, e o material apreendido permanece à disposição da Justiça.

