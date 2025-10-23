Influenciador e empresário, Fábio Netto é internado

Resgate médico repentino assustou amigos e familiares e fez com que muitos seguidores se unissem em desejos de melhoras

Natália Sezil - 23 de outubro de 2025

Fábio Netto foi internado de repente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Influenciador com mais de 1,7 milhão de seguidores, o anapolino Fábio Netto assustou amigos e familiares ao ser internado na tarde desta quarta-feira (23), no Medical Center, em Palmas (TO).

O empresário teria sido encontrado em casa e imediatamente levado ao hospital, sob suspeita de overdose de medicamentos.

Durante a madrugada, Fábio Netto havia utilizado as redes sociais para revelar que sofreu uma crise de ansiedade.

Ele contou que não conhecia a sensação e que chegou a ligar para a mãe, esperando até poder entrar em contato com o médico.

O influenciador já recebeu alta hospitalar e compartilhou: “hoje eu volto pra casa diferente. Carrego cicatrizes, mas também fé. Aprendi o valor da vida — e agradeço a Deus por me permitir continuar”.

Com fotos da família, ele disse: “todo dia saio de casa alucinado para ganhar o mundo e acabei esquecendo o principal: cuidar de mim, da minha saúde e de quem me ama”.

