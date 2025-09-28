Cartório não aceita nome escolhido e se recusa a registrar criança; menina segue sem certidão de nascimento até hoje

Família enfrenta impasse após duas recusas e aguarda decisão da Justiça sobre o registro da filha recém-nascida

Magno Oliver - 28 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um casal de Belo Horizonte vive a angústia de não conseguir registrar a filha, nascida em 22 de setembro, por causa do nome escolhido.

A menina deveria se chamar Tumi Mboup, mas dois cartórios se recusaram a lavrar a certidão de nascimento alegando que “Mboup” seria um sobrenome, e portanto não poderia ser usado como parte do prenome composto. As informações são da CBN.

Diante das negativas, os pais recorreram ao Judiciário e aguardam uma resposta até o dia 02 de outubro.

Enquanto isso, a bebê segue sem documentação oficial, situação que já provoca dificuldades para a família.

Além de impedir o acesso a benefícios como licença-maternidade e licença-paternidade, a ausência do registro impossibilita exames básicos de saúde, como o teste do pezinho.

O pai da criança, o sociólogo e professor Fábio Rodrigo Tavares, afirma que a escolha do nome vai além da questão burocrática. Para ele, trata-se de um ato político e de resistência cultural.

“Politicamente, é uma tentativa de reafricanizar. Na afrocentralidade, aprendemos que o primeiro processo para nos colonizar é retirar o nosso nome. Nomear nossa filha de Tumi Mboup é reafirmar identidade e história”, destacou.

A mãe escolheu o nome Tumi, que significa “lealdade” e tem origem na região da África do Sul.

Já o complemento Mboup foi sugerido pelo pai em homenagem ao intelectual senegalês Cheikh Anta Diop, referência nos estudos sobre a unidade cultural do continente africano.

O que diz a lei

No Brasil, oficiais de registro civil têm respaldo legal para negar registros de nomes que possam expor seus portadores ao ridículo ou em casos de dúvida quanto à legalidade.

Se a Justiça não autorizar o registro, os pais terão de mover ação judicial para garantir o direito ao nome escolhido.

