Conheça a cidade que foi eleita a melhor da América do Sul para se viver
Buenos Aires se destaca em ranking internacional e supera outras capitais da América Latina em qualidade de vida
A capital da Argentina, Buenos Aires, foi reconhecida como a melhor cidade da América do Sul para se viver em 2024, segundo levantamento da Economist Intelligence Unit (EIU).
O estudo avaliou 173 cidades no mundo inteiro, considerando fatores como estabilidade política, saúde, educação, cultura, meio ambiente e infraestrutura.
Com 82,8 pontos, Buenos Aires ficou no topo entre as cidades latino-americanas, graças ao equilíbrio entre qualidade de vida, serviços públicos eficientes e custo de vida acessível.
A pesquisa destacou que o planejamento urbano da capital argentina e os investimentos em mobilidade e segurança contribuíram para o bom desempenho.
A análise da EIU segue uma metodologia que leva em conta cinco pilares: estabilidade, sistema de saúde, cultura e ambiente, educação e infraestrutura.
O resultado confirma o papel de Buenos Aires como uma metrópole vibrante e organizada, capaz de oferecer boas condições tanto para moradores quanto para estrangeiros que escolhem viver ali.
Além da capital argentina, o ranking também destacou Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile), que aparecem logo atrás, ocupando o segundo e o terceiro lugares na América do Sul.
Ambas atingiram notas acima de 80, impulsionadas pela boa infraestrutura e pelos índices positivos de segurança.
O Brasil também marcou presença: São Paulo e Rio de Janeiro figuram entre as dez primeiras colocadas da região.
Mesmo com desafios nas áreas de transporte e segurança, as duas cidades seguem como referências culturais e econômicas no continente.