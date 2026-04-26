Não é Fernando de Noronha: a ilha brasileira com águas turquesas onde o custo de vida chega a ser metade do preço

Destino brasileiro com águas turquesas chama atenção por beleza e custo muito mais baixo que locais famosos

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Partiu de Férias)

Nem sempre é preciso gastar uma fortuna ou viajar para destinos famosos para encontrar cenários paradisíacos no Brasil. Há lugares menos badalados que surpreendem pela beleza e, principalmente, pelo custo mais acessível.

Com praias de águas claras, natureza preservada e um clima tranquilo, essa ilha brasileira tem chamado a atenção de quem busca fugir dos preços elevados de pontos turísticos mais conhecidos, como Fernando de Noronha.

Esse lugar é a Ilha Grande, localizada em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O destino vem ganhando destaque por oferecer águas turquesas, trilhas em meio à Mata Atlântica e uma experiência mais econômica para quem quer viver dias de descanso em meio à natureza.

Ilha Grande combina beleza e custo mais baixo

A Ilha Grande se destaca pela diversidade de praias e pelo contato direto com o meio ambiente. Locais como a Lagoa Azul e a Praia de Lopes Mendes estão entre os mais procurados por visitantes, graças à transparência da água e à paisagem preservada.

Diferente de destinos mais exclusivos, os custos na ilha brasileira tendem a ser mais acessíveis. Hospedagens, alimentação e passeios costumam ter valores mais baixos, o que permite planejar uma viagem completa sem comprometer tanto o orçamento.

Destino atrai quem busca natureza e tranquilidade

Outro ponto forte da Ilha Grande é o estilo de viagem mais simples e desconectado. Sem circulação de carros em grande parte da ilha, o deslocamento é feito a pé ou de barco, o que contribui para um ambiente mais tranquilo.

Além das praias, o destino oferece trilhas ecológicas, cachoeiras e passeios de barco que revelam diferentes cenários ao longo do litoral. Isso faz com que o visitante tenha várias opções de roteiro, mesmo em viagens mais curtas.

Para quem quer economizar ainda mais, a dica é evitar feriados e alta temporada, além de reservar hospedagem com antecedência.

Assim, a Ilha Grande se consolida como uma das melhores alternativas no Brasil para quem busca águas turquesas, contato com a natureza e preços mais acessíveis — sem precisar ir até Fernando de Noronha.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!