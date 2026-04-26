Não é na Noruega, nem na Islândia: o destino ideal para ver neve em 2026 fica perto do Brasil e custa bem mais barato

Ver neve nesse destino em 2026 pode ser uma alternativa mais barata e próxima para brasileiros que sonham com paisagens de inverno

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Foto: Joaquín Bruna/ Wikimedia Commons)

Não é preciso atravessar o Atlântico nem planejar uma viagem caríssima para viver a experiência de ver neve em 2026. Para muitos brasileiros, o destino ideal pode estar bem mais perto do que parece.

Com opções acessíveis, paisagens de tirar o fôlego e uma logística muito mais simples do que viagens para a Europa, há um lugar na América do Sul que vem ganhando destaque entre turistas que buscam neve sem gastar tanto.

Esse destino é o Chile. Com estações de esqui próximas a Santiago, paisagens da Cordilheira dos Andes e acesso relativamente simples saindo do Brasil, o país se tornou uma alternativa mais econômica para quem sonha com cenários nevados, sem precisar ir à Noruega, Islândia ou outros destinos europeus.

Ver neve no Chile em 2026 pode sair mais barato

O principal atrativo está na combinação entre distância menor, voos mais acessíveis e possibilidade de montar roteiros curtos. Em vez de uma longa viagem internacional para o Hemisfério Norte, o turista brasileiro consegue encontrar neve a poucas horas de voo.

A temporada de neve no Chile costuma ocorrer durante o inverno, geralmente entre junho e setembro, dependendo das condições climáticas e do acúmulo nas montanhas.

Centros como Valle Nevado e Farellones ficam próximos de Santiago e estão entre os mais procurados por visitantes que querem esquiar, brincar na neve ou apenas conhecer a paisagem branca da Cordilheira.

Destinos próximos de Santiago atraem brasileiros

Farellones costuma ser uma opção bastante procurada por famílias e iniciantes, já que oferece atividades recreativas na neve, como boias, tirolesa e áreas para diversão. Já Valle Nevado é mais conhecido pela estrutura voltada ao esqui e snowboard, além do visual panorâmico dos Andes.

Outro ponto que favorece o Chile é a praticidade. Muitos passeios podem ser feitos em esquema bate-volta a partir de Santiago, o que reduz gastos com hospedagem em regiões de montanha.

Ainda assim, é importante reservar roupas adequadas, transporte especializado e conferir as condições das estradas antes da subida.

Para quem quer economizar, a dica é evitar os períodos de maior procura, comparar passeios com antecedência e considerar parques de neve, em vez de estações focadas apenas em esqui.

Assim, o Chile se consolida como um dos destinos mais interessantes para ver neve em 2026, sem gastar como em uma viagem para a Europa.

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