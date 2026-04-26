Aos 62 anos, ator da Globo vive em refúgio sustentável de 200 hectares e transformou local em reserva biológica protegida

Ator de Três Graças vive em fazenda de 200 hectares, onde produz orgânicos e preserva a Mata Atlântica há quase 30 anos

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Mundo Agro)

Longe das câmeras e dos estúdios, o ator Marcos Palmeira leva uma rotina que poucos imaginam. Aos 62 anos, o intérprete de Joaquim em Três Graças divide a vida artística com uma conexão profunda com a natureza, construída ao longo de décadas em uma propriedade rural no Rio de Janeiro.

Enquanto, na televisão, dá vida a personagens intensos, na vida real ele se dedica à produção sustentável e à preservação ambiental — um compromisso que vai muito além de um estilo de vida.

Fazenda une produção e preservação

Desde 1997, Marcos Palmeira é dono de uma fazenda de 200 hectares em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. O local, conhecido como Vale das Palmeiras, tornou-se referência na produção de alimentos orgânicos.

Na propriedade, são cultivados diversos itens, como hortaliças, café, leite, queijos, iogurtes, mel e até chocolate. A produção segue princípios sustentáveis e integra o conceito de agrofloresta, combinando agricultura com conservação ambiental.

Além da produção, a área também se destaca pela preservação da natureza. Parte da fazenda foi transformada em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), com milhares de espécies nativas da Mata Atlântica plantadas ao longo dos anos.

Vida pessoal inspira projetos profissionais

A ligação com o meio ambiente também se reflete no trabalho do ator. Atualmente, ele apresenta a série A Era dos Humanos, exibida no Canal Futura, que aborda temas como crise climática e impacto da ação humana no planeta.

Para Marcos Palmeira, a preocupação ambiental deixou de ser apenas um interesse e passou a orientar tanto sua vida pessoal quanto sua carreira.

Conhecido por papéis marcantes em novelas rurais, como Pantanal e Renascer, o ator mantém, fora da ficção, uma rotina que dialoga diretamente com os personagens que interpretou — mas, neste caso, com raízes bem reais.

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