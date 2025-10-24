Turistas dos EUA são os que mais gastam no Brasil; veja top 5

A pesquisa analisou gastos médios, tempo de permanência, regiões mais visitadas e motivações de viagem

Folhapress - 24 de outubro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

(UOL/FOLHAPRESS) – Uma pesquisa da Embratur, em parceria com a Visa e o Instituto Ipsos, revelou quem são os estrangeiros que mais visitam o Brasil e quanto cada nacionalidade costuma gastar durante a estadia.

A pesquisa analisou gastos médios, tempo de permanência, regiões mais visitadas e motivações de viagem. O estudo “Turismo Internacional no Brasil: o comportamento de cinco mercados” ouviu 8 mil turistas de Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal e Uruguai, responsáveis por quase 60% do fluxo internacional em 2025.

Os turistas dos EUA lideram o ranking de despesas, com gasto médio diário de US$ 308,21 (cerca de R$ 1,660 na cotação atual), quase o triplo do valor desembolsado por uruguaios (US$ 114,73/R$ 617,99). Portugal aparece em segundo lugar, seguido por Chile e Argentina.

Norte-americanos: US$ 308,21/R$ 1,660

Portugueses: US$ 166,02/R$ 894,27

Chilenos: US$ 155,52/R$ 837,71

Argentinos: US$ 138,66/R$ 746,89

Uruguaios: US$ 114,73/R$ 617,99

PERFIS DE VIAGEM

O levantamento mostra que cada grupo tem comportamentos distintos. Os norte-americanos preferem o Nordeste, especialmente a Bahia, e buscam experiências ligadas à cultura, natureza e gastronomia, com hospedagens e restaurantes de alto padrão.

Já os portugueses ficam mais tempo 17 noites em média e costumam viajar para visitar familiares, além de aproveitar a cultura e a culinária brasileira.

Os argentinos e uruguaios, que chegam principalmente por via terrestre, concentram suas viagens no Sul e Sudeste, em família ou casal, e preferem opções econômicas, com uso de carro próprio e refeições simples.

Os chilenos, por sua vez, equilibram custo e conforto, viajando sozinhos ou em casal, geralmente para Rio de Janeiro e São Paulo.