Governo de Goiás muda regras do e-commerce para viabilizar expansão da Shopee e gerar 3 mil empregos

Mudança reduz exigências para empresas e abre espaço para novos investimentos logísticos no estado

Pedro Pedro Ribeiro -
Governo de Goiás muda regras do e-commerce para viabilizar expansão da Shopee e gerar 3 mil empregos
(Foto: Divulgação/Shopee)

O governador Daniel Vilela (MDB) anunciou mudanças nas regras para operações de comércio eletrônico em Goiás, em uma medida que busca atrair novos investimentos e fortalecer o setor logístico.

A iniciativa deve ser formalizada na próxima quarta-feira (22), durante agenda do governo do estado.

Entre as principais alterações está a flexibilização da exigência de inscrição estadual para vendedores de outros estados que utilizam centros de distribuição em território goiano.

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Com a mudança, essa inscrição passa a ser opcional, o que reduz custos e simplifica processos, especialmente para empresas enquadradas no Simples Nacional.

A medida também inclui a assinatura de um memorando de intenções que prevê a ampliação das atividades da Shopee em Goiás.

A expectativa é que a expansão possa gerar até 3 mil empregos diretos e indiretos.

Apesar da flexibilização, o governo afirma que não haverá impacto na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já que os mecanismos de fiscalização continuam sendo realizados por meio do sistema de partilha nas operações interestaduais.

Polo logístico

O movimento reforça a estratégia do estado de consolidar Goiás como um polo logístico.

Anápolis, especialmente o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), aparece como um dos principais destinos para novos centros de distribuição.

Como já mostrou o Portal 6, a Shopee é uma das empresas que avaliam expandir operações no estado, incluindo a possibilidade de instalação de uma unidade no Daia.

A movimentação acompanha o avanço do setor logístico em Goiás, que também tem atraído outras grandes companhias do comércio eletrônico.

Recentemente, já havia sido divulgado que empresas do setor avaliam ampliar ou instalar operações na região, acompanhando o crescimento da demanda impulsionada pelo comércio digital.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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