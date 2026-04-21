Usar limão com sal na tábua de cortar: para que serve e por que é recomendado
Mistura simples ajuda a eliminar odores, gordura e resíduos, mantendo a tábua mais limpa e conservada
Manter a tábua de cortar limpa é essencial para a higiene na cozinha, principalmente após o preparo de carnes, temperos fortes e alimentos com cheiro marcante. Nesse cenário, uma solução simples e bastante usada no dia a dia tem ganhado destaque: a mistura de limão com sal.
Além de prática, essa combinação ajuda a remover resíduos, reduzir odores e melhorar a conservação do utensílio, especialmente quando se trata de tábuas de madeira.
Para que serve usar limão com sal na tábua
O uso do limão com sal funciona como um reforço na limpeza da tábua de cortar.
Isso porque o limão possui ácido cítrico, que ajuda a soltar restos de alimentos e reduzir a gordura na superfície. Ao mesmo tempo, o sal atua como um abrasivo suave, promovendo uma leve “esfoliação” que alcança pequenos riscos e imperfeições.
Dessa forma, a mistura contribui para uma limpeza mais eficiente e ainda deixa um cheiro mais agradável no utensílio.
Mistura ajuda a eliminar odores fortes
Outro benefício importante está no combate aos odores.
Após cortar alimentos como alho, cebola, carne ou peixe, é comum que o cheiro fique impregnado na tábua. Nesse caso, o limão com sal ajuda a neutralizar esses odores, tornando o utensílio mais adequado para o uso no dia a dia.
Funciona melhor em tábua de madeira
Apesar de ser útil, a técnica funciona melhor em tábuas de madeira.
Isso acontece porque o material permite uma leve abrasão sem sofrer grandes danos, desde que a limpeza seja feita sem excesso de força.
Por outro lado, em tábuas de plástico, o uso deve ser moderado. O atrito pode aumentar microarranhões, o que facilita o acúmulo de sujeira e microrganismos.
Como usar limão com sal corretamente
Para obter bons resultados, o ideal é usar a mistura após a lavagem tradicional com água e detergente.
Primeiro, corte o limão ao meio e espalhe sal grosso sobre a tábua. Em seguida, esfregue o limão na superfície, formando uma pasta natural.
Depois disso, deixe agir por alguns minutos e enxágue bem. Esse processo ajuda a remover resíduos superficiais e melhorar a sensação de limpeza.
Mistura não substitui higienização completa
Apesar dos benefícios, o limão com sal não substitui a limpeza completa da tábua.
Principalmente após o contato com carnes cruas, o uso de detergente e água continua sendo indispensável. Em alguns casos, o uso de vinagre branco pode complementar a higienização.
Além disso, alternar tábuas para diferentes tipos de alimentos ajuda a evitar contaminação cruzada.
