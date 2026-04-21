Conheça o microdrone do tamanho de um celular que chegou a 340 km/h e entrou para o Guinness entre os mais rápidos já feitos

Microdrone com menos de 250 g atinge 340,78 km/h e entra para o Guinness, redefinindo limites da engenharia em dispositivos compactos

Gabriel Dias - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um equipamento do tamanho de um smartphone acaba de redefinir o que se entende por desempenho em engenharia compacta.

Em meio a avanços rápidos na tecnologia de drones, um microdrone ultraleve surpreendeu o mundo ao alcançar uma velocidade digna de veículos de alto desempenho — e entrou para o Guinness World Records.

O feito foi registrado em março de 2025, quando o drone atingiu impressionantes 340,78 km/h.

Com menos de 250 gramas, o modelo se enquadra na categoria de microdrones, geralmente associada a usos recreativos. No entanto, o projeto mostrou que esses dispositivos podem ultrapassar, e muito, esse limite.

Estrutura leve exigiu soluções extremas

Para atingir esse nível de desempenho, o desenvolvimento priorizou cada grama e cada detalhe estrutural. A construção utilizou materiais ultraleves, como fibra de carbono, além de componentes projetados para suportar forças intensas geradas em alta velocidade.

A carenagem, extremamente fina, foi desenhada para reduzir o arrasto do ar ao máximo, sem comprometer completamente a resistência do equipamento. Em velocidades acima de 300 km/h, qualquer instabilidade pode resultar na destruição imediata do drone.

Hélices em 3D foram decisivas

Um dos grandes diferenciais do projeto foi o uso de hélices impressas em 3D. Essa tecnologia permitiu ajustes milimétricos no formato das pás, otimizando o desempenho em regimes extremos de rotação.

Diferente de peças convencionais, essas hélices foram desenvolvidas especificamente para lidar com forças centrífugas elevadas e fluxo de ar altamente turbulento. Esse nível de personalização foi essencial para atingir o recorde.

O desenvolvimento também envolveu uma série de testes e falhas. Protótipos anteriores se romperam em alta velocidade, e ajustes constantes foram necessários até alcançar a estabilidade ideal.

Mesmo assim, o resultado impressiona: um drone minúsculo operando em velocidades comparáveis às de carros superesportivos e motocicletas de alta performance.

Além do recorde, o projeto reforça uma tendência crescente. A engenharia independente, impulsionada por tecnologias acessíveis, como impressão 3D e eletrônica avançada, continua rompendo barreiras que antes pareciam exclusivas de grandes indústrias.

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