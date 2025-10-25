Além da aposentadoria, idosos podem solicitar outro auxílio de R$ 1.518,00

Benefício é garantido a quem tem baixa renda e não exige contribuição ao INSS

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem baixa renda podem garantir uma renda extra além da aposentadoria por meio do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O valor é de R$ 1.518 mensais, equivalente ao salário mínimo previsto para 2025.

O BPC é um benefício assistencial, ou seja, não exige contribuição prévia ao INSS.

Ele é destinado a quem vive em situação de vulnerabilidade e cumpre os seguintes requisitos: ser brasileiro ou português e possuir renda familiar per capita inferior a R$ 379,50 (um quarto do salário mínimo).

Para ter acesso ao benefício, é preciso estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

O cadastro pode ser feito online, pelo portal “Meu INSS”, ou presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Atualmente, há debates no Congresso sobre a ampliação do limite de renda para a concessão do BPC — de um quarto para até três quartos do salário mínimo por pessoa.

No entanto, a Lei nº 15.077/24 manteve o critério atual, sem mudanças até o momento.

Os interessados devem apresentar CPF, RG e comprovante de residência no momento da solicitação. O prazo de análise costuma ser de até 45 dias após o envio dos documentos.

É essencial manter as informações sempre atualizadas, pois dados incorretos ou desatualizados podem causar suspensão do benefício.

O BPC não dá direito ao 13º salário nem à pensão por morte, por não se tratar de um benefício previdenciário.

Sua continuidade depende do cumprimento dos critérios legais e das revisões periódicas realizadas pelos órgãos responsáveis.