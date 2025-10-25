Conheça o bairro mais populoso do Brasil, que abriga mais de 350 mil pessoas e supera muitas cidades em número de habitantes
Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o bairro mais habitado do país e reúne urbanização intensa, história centenária e a maior floresta urbana do mundo
Com 352 mil moradores, o bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ocupa o posto de bairro mais populoso do Brasil.
Seus números impressionam: são 104,9 km² de extensão, com uma população maior que a de muitos municípios brasileiros.
Além da dimensão urbana, Campo Grande guarda uma particularidade única — abriga o Parque Estadual da Pedra Branca, considerado a maior floresta urbana do planeta, com 12.500 hectares.
Essa combinação de natureza exuberante e vida urbana intensa faz do bairro um dos mais emblemáticos do país.
Um retrato da urbanização brasileira
De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 17.576 bairros oficialmente reconhecidos.
Entre os dez mais populosos, oito estão no Rio de Janeiro, o que revela o peso da capital fluminense na concentração demográfica nacional.
O levantamento também aponta que o país tem 468 mil setores censitários, distribuídos em 5.568 municípios e no Distrito Federal.
Em diversas regiões metropolitanas, há bairros com população superior à de cidades inteiras, evidenciando o crescimento desigual e acelerado das áreas urbanas.
História e desenvolvimento
Campo Grande tem origem no século XVII, quando era habitado por povos indígenas e, mais tarde, ocupado por jesuítas. A fundação oficial ocorreu em 1673, com a criação da Paróquia Nossa Senhora do Desterro, marco histórico da região.
O avanço dos transportes transformou a área rural em um polo urbano.
A chegada da ferrovia em 1878 impulsionou o crescimento, seguida pelo bondinho elétrico em 1925 e, mais recentemente, pela expansão do BRT em 2014, que conectou Campo Grande a outras partes da cidade.
Tentativa de emancipação e identidade preservada
Em 1968, o então governador da Guanabara, Fernando Negrão de Lima, chegou a decretar a emancipação de Campo Grande, mas a medida foi revogada em 1975.
Mesmo assim, o bairro manteve forte identidade local e ainda conserva tradições rurais, com feiras agroecológicas e pequenos produtores urbanos.
E o Grajaú, em São Paulo?
Muitos acreditam que o Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, seja o bairro mais populoso do Brasil. No entanto, a capital paulista é oficialmente dividida em distritos, e não em bairros — por isso o Grajaú não entra na lista.
O distrito soma 384.873 habitantes e 154.205 domicílios, número superior ao de 97,7% das cidades brasileiras. Mesmo assim, por questões administrativas, não é reconhecido como bairro no levantamento nacional.
O maior bairro de São Paulo
Dentro do estado paulista, o título de maior bairro pertence ao Pimentas, em Guarulhos, que concentra 168.232 habitantes.
A região possui ampla infraestrutura, comércio diversificado e forte presença cultural, tornando-se um dos centros urbanos mais dinâmicos da Grande São Paulo.
Os 10 bairros mais populosos do país
Segundo o Censo de 2022, os bairros mais populosos do Brasil são:
- Campo Grande (RJ) – 352.356 habitantes
- Santa Cruz (RJ) – 249.130
- Jacarepaguá (RJ) – 217.462
- Bangu (RJ) – 209.302
- Cidade Industrial (Curitiba) – 172.510
- Pimentas (Guarulhos) – 168.232
- Realengo (RJ) – 167.027
- Guaratiba (RJ) – 159.888
- Barra da Tijuca (RJ) – 151.603
- Tijuca (RJ) – 142.909
Campo Grande, portanto, não é apenas o bairro mais populoso do Brasil — é também um retrato vivo das transformações urbanas, sociais e ambientais que moldam as grandes cidades do país.