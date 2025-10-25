Conheça o bairro mais populoso do Brasil, que abriga mais de 350 mil pessoas e supera muitas cidades em número de habitantes

Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o bairro mais habitado do país e reúne urbanização intensa, história centenária e a maior floresta urbana do mundo

Magno Oliver - 25 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

Com 352 mil moradores, o bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ocupa o posto de bairro mais populoso do Brasil.

Seus números impressionam: são 104,9 km² de extensão, com uma população maior que a de muitos municípios brasileiros.

Além da dimensão urbana, Campo Grande guarda uma particularidade única — abriga o Parque Estadual da Pedra Branca, considerado a maior floresta urbana do planeta, com 12.500 hectares.

Essa combinação de natureza exuberante e vida urbana intensa faz do bairro um dos mais emblemáticos do país.

Um retrato da urbanização brasileira

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 17.576 bairros oficialmente reconhecidos.

Entre os dez mais populosos, oito estão no Rio de Janeiro, o que revela o peso da capital fluminense na concentração demográfica nacional.

O levantamento também aponta que o país tem 468 mil setores censitários, distribuídos em 5.568 municípios e no Distrito Federal.

Em diversas regiões metropolitanas, há bairros com população superior à de cidades inteiras, evidenciando o crescimento desigual e acelerado das áreas urbanas.

História e desenvolvimento

Campo Grande tem origem no século XVII, quando era habitado por povos indígenas e, mais tarde, ocupado por jesuítas. A fundação oficial ocorreu em 1673, com a criação da Paróquia Nossa Senhora do Desterro, marco histórico da região.

O avanço dos transportes transformou a área rural em um polo urbano.

A chegada da ferrovia em 1878 impulsionou o crescimento, seguida pelo bondinho elétrico em 1925 e, mais recentemente, pela expansão do BRT em 2014, que conectou Campo Grande a outras partes da cidade.

Tentativa de emancipação e identidade preservada

Em 1968, o então governador da Guanabara, Fernando Negrão de Lima, chegou a decretar a emancipação de Campo Grande, mas a medida foi revogada em 1975.

Mesmo assim, o bairro manteve forte identidade local e ainda conserva tradições rurais, com feiras agroecológicas e pequenos produtores urbanos.

E o Grajaú, em São Paulo?

Muitos acreditam que o Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, seja o bairro mais populoso do Brasil. No entanto, a capital paulista é oficialmente dividida em distritos, e não em bairros — por isso o Grajaú não entra na lista.

O distrito soma 384.873 habitantes e 154.205 domicílios, número superior ao de 97,7% das cidades brasileiras. Mesmo assim, por questões administrativas, não é reconhecido como bairro no levantamento nacional.

O maior bairro de São Paulo

Dentro do estado paulista, o título de maior bairro pertence ao Pimentas, em Guarulhos, que concentra 168.232 habitantes.

A região possui ampla infraestrutura, comércio diversificado e forte presença cultural, tornando-se um dos centros urbanos mais dinâmicos da Grande São Paulo.

Os 10 bairros mais populosos do país

Segundo o Censo de 2022, os bairros mais populosos do Brasil são:

Campo Grande (RJ) – 352.356 habitantes

Santa Cruz (RJ) – 249.130

Jacarepaguá (RJ) – 217.462

Bangu (RJ) – 209.302

Cidade Industrial (Curitiba) – 172.510

Pimentas (Guarulhos) – 168.232

Realengo (RJ) – 167.027

Guaratiba (RJ) – 159.888

Barra da Tijuca (RJ) – 151.603

Tijuca (RJ) – 142.909

Campo Grande, portanto, não é apenas o bairro mais populoso do Brasil — é também um retrato vivo das transformações urbanas, sociais e ambientais que moldam as grandes cidades do país.