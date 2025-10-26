CPE prende novos suspeitos de participarem de homicídio no setor Daiana

Jovem de 22 anos foi a vítima fatal do crime. Ele chegou a ser socorrido para o HEANA, mas não resistiu

Da Redação - 26 de outubro de 2025

Câmeras registraram o momento dos disparos (Foto: Reprodução)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) prendeu, na tarde deste domingo (26), em Silvânia, três indivíduos suspeitos de terem participado de um ataque a tiros contra clientes de um bar, que deixou cinco feridos e uma vítima fatal.

Ainda não se sabe se a ocorrência se deu a partir de denúncia à Polícia Militar ou do serviço de inteligência da corporação.

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

É esperando que o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) dê mais detalhes sobre esse novo desdobramento.

Vale lembrar que o homicídio aconteceu na madrugada deste sábado (25), no Setor Daiana, região que limita o município de Silvânia com Anápolis e foi registrado por câmeras de segurança.

Na gravação, é possível ver o momento em que alguns indivíduos descem de um carro prata e iniciam o tiroteio. Logo em seguida, um homem é baleado e cai no chão, enquanto outros clientes correm na tentativa de se proteger.

Cinco pessoas foram atingidas. Um jovem, de 22 anos, chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, mas não resistiu.

As outras quatro foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Após o compartilhamento de informações, foram iniciadas diligências na tentativa de localizar os suspeitos do atentado no bar.

Mais informações a qualquer momento.