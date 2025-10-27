Ela largou a medicina e ficou milionária de um jeito inusitado

Ela trocou o sonho de ser médica por uma carreira no mercado adulto e construiu uma fortuna

Gabriel Yuri Souto - 27 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Aos 25 anos, Maya Petite decidiu mudar completamente o rumo da própria vida. Depois de abandonar o curso de medicina no Paquistão e se mudar para o Reino Unido, a jovem encontrou o sucesso onde menos esperava: no mercado adulto online.

Em um segmento que valoriza corpos reais e autênticos, Maya se destacou ao se tornar cam girl, produzindo conteúdos que celebram o corpo feminino natural — especialmente as axilas peludas, que viraram sua marca registrada. O sucesso foi tanto que, em pouco tempo, ela acumulou uma fortuna equivalente a R$ 2,2 milhões, mesmo durante a gravidez, em 2023.

“Há pessoas que acham os pelos femininos nojentos, mas, para mim, eles representam liberdade”, declarou Maya em entrevista ao jornal britânico Daily Star.

A liberdade que virou negócio

O caminho para o sucesso, no entanto, não foi simples. Apesar da renda milionária, Maya relata que ainda enfrenta críticas e comentários negativos nas redes sociais por desafiar padrões estéticos. Mesmo assim, ela se tornou uma referência no mercado adulto, inspirando outras mulheres a aceitarem seus corpos sem filtros.

Segundo a jovem, o que começou como uma forma de independência financeira se transformou em um movimento de empoderamento. “Eu me sinto mais confiante e feliz sendo quem sou. Não há nada de errado em mostrar o corpo como ele é”, afirmou.

Crítica à cultura da depilação

Maya também se posicionou sobre o polêmico lançamento da empresária Kim Kardashian, que criou uma linha de calcinhas fio-dental com pelos pubianos artificiais. Para ela, o produto é uma contradição.

“O fato de as pessoas estarem dispostas a comprar uma calcinha peluda, em vez de simplesmente deixar seus próprios pelos crescerem, é bizarro”, ironizou. “Quem tem pelos de verdade sabe que eles são muito mais do que pedaços de plástico.”

A modelo acredita que o sucesso da peça reflete o preconceito persistente com a aparência natural do corpo feminino. Mesmo assim, ela vê um lado positivo: “Talvez as pessoas finalmente percebam que os pelos são normais e não deveriam causar repulsa.”

Hoje, Maya usa sua visibilidade para questionar padrões de beleza e defender a liberdade feminina sobre o próprio corpo, transformando o que antes era tabu em fonte de renda, orgulho e poder.

