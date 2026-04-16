Fim do petróleo? China ressuscita tecnologia da 2ª Guerra para criar plástico a partir do carvão
País aposta em processo químico antigo para garantir independência energética e fortalecer indústria
A China voltou a chamar atenção global ao investir em uma tecnologia antiga para enfrentar possíveis crises no fornecimento de petróleo. O país tem aprimorado um método criado durante a Segunda Guerra Mundial para transformar carvão em produtos químicos, incluindo plásticos.
A estratégia faz parte de um plano mais amplo para reduzir a dependência de importações e garantir segurança energética em cenários de instabilidade global.
O que é a tecnologia utilizada
O processo utilizado é conhecido como Fischer-Tropsch, desenvolvido originalmente na Alemanha.
Esse método permite transformar carvão em gás de síntese e, posteriormente, em derivados químicos como combustíveis e plásticos.
Na época, a tecnologia sustentou economias em guerra. Agora, a China a adapta para uso industrial em larga escala.
O que mudou com os avanços chineses
Pesquisadores chineses conseguiram melhorar o processo.
Eles introduziram ajustes químicos que reduziram drasticamente a emissão de dióxido de carbono.
Assim, a produção se tornou mais eficiente e menos poluente em comparação às versões antigas.
Além disso, os avanços abriram caminho para uma produção mais próxima do conceito de sustentabilidade.
Expansão industrial em andamento
A China já iniciou projetos de grande escala.
Um dos principais envolve a produção de etilenoglicol, matéria-prima essencial para plásticos e produtos industriais.
Além disso, a capacidade planejada atinge milhões de toneladas por ano.
Dessa forma, o país amplia sua autonomia na produção de insumos químicos.
Estratégia para reduzir dependência externa
A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional.
O objetivo é diminuir a dependência de petróleo importado e proteger a economia de crises internacionais.
Além disso, o país busca garantir abastecimento interno mesmo em cenários de conflito ou aumento de preços globais.
Impactos econômicos e ambientais
Por um lado, a estratégia fortalece a indústria e reduz custos.
Por outro, levanta preocupações ambientais.
Isso porque o uso intensivo de carvão ainda gera emissões e impactos climáticos.
Assim, o modelo cria um equilíbrio delicado entre crescimento econômico e sustentabilidade.
Tendência de longo prazo
A China segue investindo simultaneamente em energia renovável e em tecnologias baseadas em combustíveis fósseis.
Dessa forma, o país constrói um modelo híbrido para garantir segurança energética e competitividade industrial.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!