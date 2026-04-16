Fim do petróleo? China ressuscita tecnologia da 2ª Guerra para criar plástico a partir do carvão

País aposta em processo químico antigo para garantir independência energética e fortalecer indústria

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

A China voltou a chamar atenção global ao investir em uma tecnologia antiga para enfrentar possíveis crises no fornecimento de petróleo. O país tem aprimorado um método criado durante a Segunda Guerra Mundial para transformar carvão em produtos químicos, incluindo plásticos.

A estratégia faz parte de um plano mais amplo para reduzir a dependência de importações e garantir segurança energética em cenários de instabilidade global.

O que é a tecnologia utilizada

O processo utilizado é conhecido como Fischer-Tropsch, desenvolvido originalmente na Alemanha.

Esse método permite transformar carvão em gás de síntese e, posteriormente, em derivados químicos como combustíveis e plásticos.

Na época, a tecnologia sustentou economias em guerra. Agora, a China a adapta para uso industrial em larga escala.

O que mudou com os avanços chineses

Pesquisadores chineses conseguiram melhorar o processo.

Eles introduziram ajustes químicos que reduziram drasticamente a emissão de dióxido de carbono.

Assim, a produção se tornou mais eficiente e menos poluente em comparação às versões antigas.

Além disso, os avanços abriram caminho para uma produção mais próxima do conceito de sustentabilidade.

Expansão industrial em andamento

A China já iniciou projetos de grande escala.

Um dos principais envolve a produção de etilenoglicol, matéria-prima essencial para plásticos e produtos industriais.

Além disso, a capacidade planejada atinge milhões de toneladas por ano.

Dessa forma, o país amplia sua autonomia na produção de insumos químicos.

Estratégia para reduzir dependência externa

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional.

O objetivo é diminuir a dependência de petróleo importado e proteger a economia de crises internacionais.

Além disso, o país busca garantir abastecimento interno mesmo em cenários de conflito ou aumento de preços globais.

Impactos econômicos e ambientais

Por um lado, a estratégia fortalece a indústria e reduz custos.

Por outro, levanta preocupações ambientais.

Isso porque o uso intensivo de carvão ainda gera emissões e impactos climáticos.

Assim, o modelo cria um equilíbrio delicado entre crescimento econômico e sustentabilidade.

Tendência de longo prazo

A China segue investindo simultaneamente em energia renovável e em tecnologias baseadas em combustíveis fósseis.

Dessa forma, o país constrói um modelo híbrido para garantir segurança energética e competitividade industrial.

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