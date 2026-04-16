Milionário mora em cruzeiros há 25 anos e revela: ‘Já não consigo andar em linha reta’

Luxo e liberdade em alto-mar escondem uma consequência física que só aparece fora dos navios

Gabriel Dias - 16 de abril de 2026

(Imagem: Captura/YouTube/MUNDO EM CRUZEIRO)

Para muitas pessoas, fazer um cruzeiro é sinônimo de férias. Para Mario Salcedo, no entanto, essa experiência virou estilo de vida. Há mais de 25 anos, o milionário trocou a vida em terra firme por uma rotina contínua em navios de luxo, navegando pelo mundo sem parar.

Ex-investidor do setor financeiro, ele decidiu abandonar o apartamento em Miami e transformar os cruzeiros em sua casa definitiva. Desde então, passou a emendar uma viagem na outra, vivendo praticamente de forma permanente em alto-mar.

Uma vida inteira navegando sem pausa

Com o tempo, Salcedo se tornou uma figura conhecida nas embarcações, especialmente na Royal Caribbean, onde é chamado de “Super Mario” pela tripulação.

A rotina inclui trabalhar remotamente, socializar com outros passageiros e aproveitar a estrutura completa dos navios, que contam com piscinas, restaurantes e áreas de lazer.

Diferente dos turistas, que passam poucos dias a bordo, ele mantém uma vida estável dentro dos cruzeiros, tratando o ambiente como sua residência fixa.

O efeito inesperado de viver no mar

Apesar do conforto e do luxo, a escolha trouxe uma consequência curiosa. Após tantos anos no mar, o corpo de Salcedo se adaptou ao movimento constante das embarcações.

Segundo relatos, ele desenvolveu dificuldade para caminhar em linha reta quando está em terra firme — um fenômeno conhecido como “mal de desembarque”. A sensação de balanço persiste mesmo fora do navio, afetando o equilíbrio.

Ainda assim, o milionário não demonstra interesse em mudar de vida. Para ele, os cruzeiros deixaram de ser apenas viagens e se tornaram uma forma definitiva de viver, longe da rotina tradicional e sempre em movimento.

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