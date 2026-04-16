Adeus, carimbo no passaporte: Europa muda regras e nova medida acaba com tradição de muitos viajantes

Fim do carimbo no passaporte na Europa marca nova fase da imigração, que passa a funcionar com controle digital e biometria

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O fim do carimbo no passaporte na Europa já começou a mudar a forma como turistas entram no continente. Desde abril de 2026, países europeus adotam o sistema eletrônico EES. Assim, o registro manual sai de cena e dá lugar a um controle digital de entrada e saída.

Além disso, a mudança afeta diretamente viajantes de fora da União Europeia, incluindo brasileiros. Agora, o processo deixa o carimbo físico de lado e passa a usar leitura eletrônica do passaporte e registro de dados biométricos.

A informação foi compartilhada por Lorena Fernandes, do perfil @eusoulorenafernandes, que produz conteúdo sobre viagens, passagens e milhas.

Como funciona a nova entrada na Europa

Na prática, o viajante utiliza totens de autoatendimento em aeroportos e pontos de fronteira. Em seguida, o sistema escaneia o passaporte e registra a movimentação de forma automática.

Na primeira entrada, o passageiro também pode cadastrar biometria, como foto facial e impressões digitais. Depois disso, o sistema guarda os dados para viagens futuras e, com isso, tende a agilizar o processo.

Ainda assim, o controle humano continua existindo. Ou seja, agentes de imigração seguem atuando na verificação dos viajantes.

Aplicativo pode ajudar na imigração

Outro ponto que ganhou destaque é o uso do aplicativo “Travel to Europe”. Nesse caso, a ferramenta permite que o viajante antecipe algumas etapas do processo.

Pelo app, a pessoa pode cadastrar dados pessoais, informações do passaporte e até detalhes da viagem. Além disso, a recomendação é preencher tudo com até 72 horas de antecedência ao embarque.

No entanto, o uso do aplicativo depende do aeroporto ou do país de entrada. Portanto, nem todos os pontos de imigração adotam a ferramenta da mesma forma.

O que muda para turistas brasileiros

Para brasileiros, o principal impacto é o fim do carimbo físico. Além disso, o sistema passa a controlar com mais precisão o tempo de permanência no continente.

Com isso, a entrada fica mais tecnológica e organizada. Por outro lado, o novo modelo exige mais atenção do viajante com documentos, prazos e regras.

A tendência é de que a entrada na Europa fique mais rápida ao longo do tempo. Ainda assim, neste início, o ideal é chegar com antecedência e, ao mesmo tempo, entender como funciona o novo sistema.

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