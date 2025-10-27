Setor de distribuidoras de bebidas teve queda de 60% após lei que reduz horário de funcionamento em Goiânia

Impacto também afetou o emprego no setor, com redução de cerca de 30% no número de trabalhadores

Davi Galvão Davi Galvão -
Não é parando de beber, nem fumar: o hábito que pode prolongar a vida em mais de 10 anos distribuidora
Imagem ilustrativa de engradado de cervejas (Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Kaw White Distribuidora de Bebidas)

O faturamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia teve uma queda entre 55% e 60% no faturamento desses estabelecimentos, desde a proibição do funcionamento destes após 23h59.

A apuração é do Mais Goiás junto a secretária-geral da recém-criada Associação de Distribuidoras e Empórios de Bebidas do Estado de Goiás (Adebego), Franciely Gomes.

A lei que restringiu o atendimento presencial de clientes nos disk bebidas é de autoria do vereador Sargento Novandir (MDB) e foi sancionada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) em julho deste ano.

Publicidade
Leia também

Segundo Francielly, o impacto também afetou o emprego no setor, com redução de cerca de 30% no número de trabalhadores.

“São números que mostram que muitas famílias foram vítimas dessa tentativa de nos marginalizar e de nos culpar pela criminalidade”, afirmou.

De acordo com a associação, há atualmente cerca de 3,5 mil distribuidoras com CNPJ ativo em Goiânia — número que praticamente dobra se considerados os empreendedores informais.

Para contornar a proibição, existem atualmente propostas no legislativo municipal como a do vereador Bruno Diniz (MDB) que pretende ampliar o horário até 01h e também o de Igor Franco (MDB), que amplia para 02h.

Apesar disso, nenhuma das ideias atende plenamente às necessidades da Adebego, conforme Franciely.

Em tempo

A lei que restringe o horário de funcionamento das distribuidoras foi motivada por dados do Comando de Policiamento da Capital (CPC), que apontam que mais de 40% dos homicídios em Goiânia, entre janeiro e abril de 2024, ocorreram em frente ou próximo a distribuidoras.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) também apoiou a medida e já havia cobrado da prefeitura uma fiscalização mais rigorosa nos locais que vinham operando como bares, o que é proibido pelo Código de Posturas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias