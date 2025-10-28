Publicado edital do concurso público da Alego com remuneração de até R$ 10,1 mil

Candidatos com ensino médio e superior terão chance no processo tão aguardado do estado

Paulo Roberto Belém - 28 de outubro de 2025

Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Após muita expectativa, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), enfim, publicou o edital do concurso público da Casa de Leis.

De acordo com o edital, que pode ser acessado clicando aqui, ao todo, serão 101 vagas distribuídas para três cargos distintos.

O primeiro é o de Assistente Legislativo, que oferece remuneração de R$ 10.150,33 e exige dos candidatos o nível superior de escolaridade.

Já para Analista Legislativo e Policial Legislativo, é cobrado que os inscritos tenham nível médio de ensino, para um salário de R$ 7.408,90.

Serão reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso a pessoas com deficiência e serão reservadas 20% das vagas oferecidas no concurso a candidatos negros, conforme legislações estaduais.

As inscrições começam no dia 11 de novembro e se encerram no dia 10 de dezembro. Elas devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do processo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 195 para o cargo de Analista Legislativo – todas as categorias funcionais – e R$ 120 para os cargos de Assistente Legislativo – todas as categorias funcionais – e Policial Legislativo.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período entre 11 e 13 de novembro, devendo o candidato, obrigatoriamente, fazer o upload dos documentos comprobatórios do benefício.

Avaliação

As provas serão aplicados no dia 8 de fevereiro de 2026, somente na cidade de Goiânia.

Para todas as categorias de Analista Legislativo, o certame ocorrerá das 13h às 18h. Para Assistente Legislativo e Policial Legislativo o período de prova será das 13h às 17h.

A prova de Redação para os cargos de Assistente Legislativo e Policial Legislativo, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no mesmo dia e horário da prova objetiva.

Para o cargo de Analista Legislativo, a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em duas questões sobre quaisquer conteúdos de conhecimento específico, sendo realizada também no mesmo dia e horário da prova objetiva.

Os aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas no edital serão nomeados no prazo de validade do concurso público, que corresponde a dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de homologação do resultado final.

