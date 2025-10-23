Alego aprova criação de vagas de estágio para pessoas com 60 anos ou mais

Proposta depende apenas da sanção do Executivo para virar lei em Goiás

Danilo Boaventura - 23 de outubro de 2025

Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou, em votação final, o projeto que reserva vagas de estágio de nível superior para pessoas com 60 anos ou mais. A medida, proposta pelo deputado Talles Barreto (UB), agora depende apenas da sanção do Executivo para se tornar lei.

O texto determina que cada órgão da administração pública estadual, direta ou indireta, reserve ao menos uma vaga de estágio para esse público. A iniciativa pretende estimular a continuidade dos estudos, facilitar o reingresso no mercado de trabalho e valorizar a experiência e o potencial produtivo da população idosa.

Na justificativa, o autor lembra que o aumento da longevidade e a mudança no perfil da força de trabalho exigem novas políticas de inclusão. Barreto destacou que a proposta pode gerar impactos positivos na economia e promover uma sociedade mais justa e intergeracional.

Para concorrer, o candidato deverá estar regularmente matriculado e comprovar frequência em curso de ensino superior — seja em instituição pública ou privada.

O projeto também prevê que caberá ao Poder Executivo regulamentar os critérios do estágio, como valor da bolsa, carga horária, seguro de vida e avaliações de desempenho.

Durante a discussão da matéria, o deputado Lincoln Tejota (UB) elogiou a proposta e manifestou voto favorável. Ele ressaltou a importância de ampliar oportunidades para pessoas com mais de 60 anos e reconheceu o mérito da iniciativa de Barreto.