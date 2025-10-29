Árbitro goiano concorre a prêmio de melhor do mundo

IFFHS divulgou a lista de 25 indicados com dois brasileiros representando o país

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Wilton Pereira Sampaio, árbitro goiano. (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

O Brasil tem dois representantes no seleto grupo dos melhores árbitros de futebol do mundo, o goiano Wilton Pereira Sampaio e o paulista Raphael Claus.

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) anunciou a lista dos 25 árbitros que estão na disputa pelo prêmio, que já tem até um histórico de brasileiros vencedores no século XX.

O prêmio leva em consideração as atuações dos profissionais de janeiro a dezembro do ano atual, e o resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro.

O júri internacional responsável pela escolha é formado por membros da IFFHS, jornalistas esportivos e especialistas de futebol de 120 países.

Vale lembrar que, antes de serem indicados ao prêmio, os dois brasileiros escolhidos também apitaram a última Copa do Mundo, realizada no Catar em 2022.

Na edição anterior do prêmio, em 2024, Wilton Sampaio, o experiente árbitro natural de Teresina de Goiás, já havia conquistado a 10ª posição.

O Brasil inclusive já tem um histórico de vencedores na premiação, com Romualdo Filho, em 1987, e José Roberto Wright, em 1990. Confira a lista completa de 25 árbitros indicados:

Clement Turpin (França)

Espen Eskas (Noruega)

Felix Zwayer (Alemanha)

François Letexier (França)

Istvan Kovacs (Romênia)

José Maria Sanchez Martínez (Espanha)

Maurizio Mariani (Itália)

Michael Oliver (Inglaterra)

Sandro Schärer (Suíça)

Slavko Vincic (Eslovênia)

Szymon Marciniak (Polônia)

Dario Herrera (Argentina)

Esteban Ostojich (Uruguai)

Facundo Tello (Argentina)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Piero Maza (Chile)

Raphael Claus (Brasil)

Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

César Arturo Ramos (México)

Ivan Barton (El Salvador)

Dahane Beida (Mauritânia)

Mustapha Ghorbal (Argélia)

Alireza Faghani (Austrália)

Abdulrahman Al Jassim (Catar)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia)

