Árbitro goiano concorre a prêmio de melhor do mundo
IFFHS divulgou a lista de 25 indicados com dois brasileiros representando o país
O Brasil tem dois representantes no seleto grupo dos melhores árbitros de futebol do mundo, o goiano Wilton Pereira Sampaio e o paulista Raphael Claus.
A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) anunciou a lista dos 25 árbitros que estão na disputa pelo prêmio, que já tem até um histórico de brasileiros vencedores no século XX.
O prêmio leva em consideração as atuações dos profissionais de janeiro a dezembro do ano atual, e o resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro.
O júri internacional responsável pela escolha é formado por membros da IFFHS, jornalistas esportivos e especialistas de futebol de 120 países.
Vale lembrar que, antes de serem indicados ao prêmio, os dois brasileiros escolhidos também apitaram a última Copa do Mundo, realizada no Catar em 2022.
Na edição anterior do prêmio, em 2024, Wilton Sampaio, o experiente árbitro natural de Teresina de Goiás, já havia conquistado a 10ª posição.
O Brasil inclusive já tem um histórico de vencedores na premiação, com Romualdo Filho, em 1987, e José Roberto Wright, em 1990. Confira a lista completa de 25 árbitros indicados:
- Clement Turpin (França)
- Espen Eskas (Noruega)
- Felix Zwayer (Alemanha)
- François Letexier (França)
- Istvan Kovacs (Romênia)
- José Maria Sanchez Martínez (Espanha)
- Maurizio Mariani (Itália)
- Michael Oliver (Inglaterra)
- Sandro Schärer (Suíça)
- Slavko Vincic (Eslovênia)
- Szymon Marciniak (Polônia)
- Dario Herrera (Argentina)
- Esteban Ostojich (Uruguai)
- Facundo Tello (Argentina)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Piero Maza (Chile)
- Raphael Claus (Brasil)
- Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
- César Arturo Ramos (México)
- Ivan Barton (El Salvador)
- Dahane Beida (Mauritânia)
- Mustapha Ghorbal (Argélia)
- Alireza Faghani (Austrália)
- Abdulrahman Al Jassim (Catar)
- Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia)
