Árbitro goiano concorre a prêmio de melhor do mundo

IFFHS divulgou a lista de 25 indicados com dois brasileiros representando o país

Samuel Leão Samuel Leão -
Wilton Pereira Sampaio, árbitro goiano. (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

O Brasil tem dois representantes no seleto grupo dos melhores árbitros de futebol do mundo, o goiano Wilton Pereira Sampaio e o paulista Raphael Claus.

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) anunciou a lista dos 25 árbitros que estão na disputa pelo prêmio, que já tem até um histórico de brasileiros vencedores no século XX.

O prêmio leva em consideração as atuações dos profissionais de janeiro a dezembro do ano atual, e o resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro.

O júri internacional responsável pela escolha é formado por membros da IFFHS, jornalistas esportivos e especialistas de futebol de 120 países.

Vale lembrar que, antes de serem indicados ao prêmio, os dois brasileiros escolhidos também apitaram a última Copa do Mundo, realizada no Catar em 2022.

Na edição anterior do prêmio, em 2024, Wilton Sampaio, o experiente árbitro natural de Teresina de Goiás, já havia conquistado a 10ª posição.

O Brasil inclusive já tem um histórico de vencedores na premiação, com Romualdo Filho, em 1987, e José Roberto Wright, em 1990. Confira a lista completa de 25 árbitros indicados:

  • Clement Turpin (França)
  • Espen Eskas (Noruega)
  • Felix Zwayer (Alemanha)
  • François Letexier (França)
  • Istvan Kovacs (Romênia)
  • José Maria Sanchez Martínez (Espanha)
  • Maurizio Mariani (Itália)
  • Michael Oliver (Inglaterra)
  • Sandro Schärer (Suíça)
  • Slavko Vincic (Eslovênia)
  • Szymon Marciniak (Polônia)
  • Dario Herrera (Argentina)
  • Esteban Ostojich (Uruguai)
  • Facundo Tello (Argentina)
  • Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Piero Maza (Chile)
  • Raphael Claus (Brasil)
  • Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
  • César Arturo Ramos (México)
  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Dahane Beida (Mauritânia)
  • Mustapha Ghorbal (Argélia)
  • Alireza Faghani (Austrália)
  • Abdulrahman Al Jassim (Catar)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia)

