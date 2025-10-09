O hábito da geração Z que está superando a geração mais velha, segundo pesquisa

Mudança de ritmo emerge, mostrando que nova onda silenciosa cresce nos espaços tradicionais, surpreendendo quem dominava o cenário

Magno Oliver - 09 de outubro de 2025

Até o fim de 2025, geração Z deve corresponder a 30% da força de trabalho das empresas. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Uma pesquisa recente do Barna Group, em parceria com a Gloo, parte da iniciativa State of the Church, mostra que jovens adultos (especialmente os da geração Z) estão participando de cultos religiosos com mais regularidade do que qualquer outro grupo etário nos Estados Unidos.

Segundo os dados, a frequência média para os membros da geração Z agora é de 1,9 domingos ou finais de semana por mês, enquanto os millennials registram cerca de 1,8 vezes por mês.

Em 2020, esse índice estava perto de uma vez por mês para esses grupos, o que revela um crescimento quase de duas vezes em apenas cinco anos.

O hábito da geração Z que está superando a geração mais velha, segundo pesquisa

Em contraste, as gerações mais antigas tiveram queda consistente: os “Elders” (nascidos antes de 1946) passaram de cerca de 2,3 idas por mês no ano 2000 para aproximadamente 1,4 em 2025; os Baby Boomers também caíram de cerca de 2,0 para cerca de 1,4 vezes mensais.

“A composição e os ritmos da vida da igreja estão mudando”, afirmou David Kinnaman, CEO do Barna Group. “Os jovens de hoje estão demonstrando uma abertura renovada à fé e muitos estão encontrando seu caminho de volta às comunidades eclesiais.”

Apesar do aumento entre os jovens, a frequência geral permanece moderada. Todos os cristãos adultos que frequentam igreja, em média, vão 1,6 vezes por mês, o que corresponde a perto de dois finais de semana a cada cinco.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!