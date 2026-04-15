Não é ingratidão, nem egoísmo: por que se afastar dos pais pode ser o único caminho para manter a saúde mental para algumas pessoas

Nem todo vínculo precisa ser mantido a qualquer custo — às vezes, se afastar é a única forma de se proteger emocionalmente

Daniella Bruno - 15 de abril de 2026

(Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

A sociedade ensina, desde cedo, que a família deve ser um espaço de acolhimento, afeto e proteção. Por isso, muitas pessoas crescem acreditando que esses vínculos precisam ser mantidos a qualquer custo, independentemente das circunstâncias.

No entanto, a psicologia moderna desafia essa ideia e propõe um novo olhar sobre relações familiares. Nesse contexto, o afastamento dos pais deixa de ser visto como rebeldia e passa a ser reconhecido como uma decisão consciente de preservação da saúde mental.

Romper o estigma é essencial para proteger a própria saúde

Antes de tudo, você precisa quebrar a ideia de que se afastar dos pais é um ato de ingratidão. Esse julgamento ignora histórias marcadas por abuso emocional, negligência e invalidação constante.

Primeiramente, o mito da “família sagrada” pressiona indivíduos a manter relações que causam sofrimento. Essa crença não protege — ela aprisiona. Ao seguir essa lógica, muitos adultos permanecem em ciclos de dor por anos.

Além disso, a lealdade tóxica impede o crescimento pessoal. Quando você permanece em uma relação apenas por obrigação, você silencia suas próprias necessidades. Como consequência, perde autonomia e enfraquece sua identidade.

Ao mesmo tempo, o corpo e a mente enviam sinais claros quando algo está errado. Ansiedade antes de encontros, exaustão após conversas e sensação constante de culpa indicam que a relação ultrapassou limites saudáveis.

Afastamento constrói identidade, limites e autonomia

O afastamento não surge como ataque — ele nasce como proteção. Quando você se distancia, você cria espaço para reconstruir sua vida emocional.

Recupere sua identidade

Ao se afastar de críticas e invalidações, você passa a se ouvir com mais clareza. Assim, reconstrói sua identidade sem interferências externas.

Ao se afastar de críticas e invalidações, você passa a se ouvir com mais clareza. Assim, reconstrói sua identidade sem interferências externas. Estabeleça limites reais

Você define o que aceita e o que não tolera mais. Se o outro não respeita, você mantém a distância e protege seu equilíbrio.

Você define o que aceita e o que não tolera mais. Se o outro não respeita, você mantém a distância e protege seu equilíbrio. Reduza o impacto emocional

Menos contato significa menos gatilhos. Dessa forma, você diminui o estresse e melhora sua saúde mental.

Menos contato significa menos gatilhos. Dessa forma, você diminui o estresse e melhora sua saúde mental. Enfrente o luto necessário

Você precisa aceitar que aquela relação talvez nunca se torne saudável. Esse reconhecimento dói, mas liberta.

Você precisa aceitar que aquela relação talvez nunca se torne saudável. Esse reconhecimento dói, mas liberta. Fortaleça sua autonomia

Ao assumir o controle da sua vida, você constrói relações mais equilibradas e saudáveis fora desse vínculo.

Além disso, você pode escolher como se afastar. Em alguns casos, reduzir o contato já resolve. Em outros, cortar completamente se torna a única forma de proteção.

Equilíbrio: afastar-se também pode ser reorganizar

O afastamento não precisa ser definitivo em todos os casos. Muitas vezes, você usa esse espaço para reorganizar emoções e redefinir limites.

No entanto, quando o outro não muda, insistir no vínculo só prolonga o sofrimento. Nesse cenário, manter distância deixa de ser escolha e passa a ser necessidade.

Além disso, buscar ajuda profissional fortalece esse processo. A terapia ajuda você a entender suas emoções, validar suas experiências e tomar decisões mais seguras.

Escolher a si mesmo é um ato de coragem

Afastar-se dos pais ainda gera julgamentos, mas você não precisa viver para atender expectativas sociais. Você precisa viver com saúde emocional.

Ao escolher a si mesmo, você não destrói um vínculo — você rompe um ciclo. E, acima de tudo, constrói uma vida mais leve, consciente e emocionalmente saudável.

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