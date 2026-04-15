Sobremesa fácil, deliciosa e perfeita para deixar sempre na geladeira

Sobremesa fácil para deixar na geladeira combina poucos ingredientes, preparo rápido e recheio cremoso para servir a qualquer hora

Gabriel Yuri Souto - 15 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Uma sobremesa fácil para deixar na geladeira pode ser a solução perfeita para quem mora sozinho ou gosta de ter um docinho pronto para receber visitas. Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita de pastelzinho doce feita com leite em pó ganhou espaço justamente por unir praticidade, sabor e versatilidade.

A dica foi compartilhada por Tommy, do perfil @cozinheirotommy, conhecido nas redes como Cozinheiro Tommy. Segundo ele, a massa leva apenas quatro ingredientes e pode receber recheios como creme de avelã, doce de leite e outras opções doces.

Receita leva poucos ingredientes e preparo simples

A base da sobremesa começa com leite em pó e açúcar de confeiteiro. Depois, entram leite de coco ou leite condensado, a depender do nível de doçura desejado, além de uma colher de creme de leite fresco para ajudar na textura.

A proposta é misturar tudo até formar uma massinha compacta e homogênea. Por isso, a receita chama atenção de quem está começando na cozinha e busca algo rápido, sem etapas complicadas.

Como montar o pastelzinho doce

Depois de pronta, a massa deve ser aberta e cortada em formato circular. Em seguida, basta rechear com o creme escolhido e fechar como um pequeno pastel.

Segundo Tommy, o resultado é uma sobremesa simples, mas com aparência caprichada, ideal para impressionar amigos ou servir como doce gelado no dia a dia.

Recheio pode variar conforme o gosto

Um dos destaques da receita está justamente na possibilidade de adaptação. Creme de avelã e doce de leite aparecem entre as sugestões mais práticas, mas a massa também permite outros recheios doces.

Além disso, a sobremesa pode ficar armazenada na geladeira para aqueles momentos em que bate vontade de comer algo diferente sem precisar preparar tudo do zero.

Doce pode virar opção coringa em casa

Com preparo rápido e poucos ingredientes, a receita se encaixa bem na rotina de quem busca praticidade. Ao mesmo tempo, o pastelzinho doce funciona como alternativa charmosa para servir em encontros ou deixar pronto na geladeira.

Por isso, a sobremesa fácil para deixar na geladeira acaba se tornando uma opção coringa para quem quer unir sabor, simplicidade e um toque criativo no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!