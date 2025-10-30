Adeus à maquiagem: nova tendência que está conquistando as mulheres em todo o mundo

Durante décadas, ela foi parte essencial da rotina de milhões de pessoas, mas isso está mudando

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A maquiagem sempre foi vista como uma ferramenta poderosa para realçar a beleza, esconder imperfeições e aumentar a autoconfiança.

Durante décadas, ela foi parte essencial da rotina de milhões de pessoas, mas isso está mudando.

Cada vez mais mulheres estão dizendo adeus à maquiagem e aderindo a uma tendência que prioriza a pele natural, o autocuidado e a autenticidade.

Esse movimento vem crescendo em todo o mundo, impulsionado por uma busca por liberdade e aceitação pessoal.

Em vez de depender de produtos para se sentir bonita, a nova geração aposta em mostrar quem realmente é — sem filtros, sem disfarces, e com muita naturalidade.

A principal mudança está na rotina de cuidados com a pele, o famoso skincare.

Em vez de gastar tempo e dinheiro tentando corrigir imperfeições com maquiagem, muitas pessoas estão investindo em manter a pele saudável, limpa e equilibrada.

O foco agora é a prevenção, e não a camuflagem.

Essa tendência parte de um princípio simples: aceitar que a pele tem textura, poros e pequenas marcas é algo completamente natural.

A ideia é cuidar do rosto com produtos leves e eficazes, que tratem as causas em vez de esconder os efeitos.

Assim, a rotina se torna mais prática, mais econômica e muito mais saudável para a pele.

Benefícios de abandonar a maquiagem no dia a dia

Ao deixar a maquiagem de lado, o primeiro benefício percebido é a melhora na saúde da pele.

Sem a obstrução constante dos poros, ela respira melhor e tende a ficar mais luminosa e uniforme.

Além disso, há menos risco de irritações, alergias e acne causadas por excesso de cosméticos.

Outro ponto positivo é o ganho de tempo.

Sem precisar passar base, corretivo, pó e outros produtos todas as manhãs, sobra mais tempo para dormir, se alimentar bem ou cuidar de outras partes do corpo.

E claro, o bolso também agradece: enquanto um kit completo de maquiagem pode custar caro e durar pouco, uma rotina de cuidados simples exige poucos produtos que rendem por meses.

O impacto emocional de se libertar da maquiagem

Mais do que uma tendência estética, esse movimento tem um significado emocional profundo.

A psicologia já aponta que diminuir a dependência de maquiagem pode reduzir a ansiedade e aumentar a autoestima.

Isso porque, ao se aceitar como é, a pessoa passa a depender menos da aprovação dos outros e mais do próprio bem-estar.

Não usar maquiagem todos os dias também se tornou um símbolo de autoconfiança.

É sobre olhar no espelho e gostar do que vê, sem precisar esconder nada.

Essa atitude tem inspirado muitas mulheres a adotarem uma relação mais leve com a própria aparência e com os padrões de beleza impostos pela sociedade.

Um novo conceito de beleza

O que antes era visto como uma obrigação, agora se transforma em liberdade.

A beleza natural está sendo celebrada nas redes sociais, nas campanhas de marcas e no dia a dia de quem busca viver com mais autenticidade.

A pele real, com suas imperfeições, se tornou símbolo de coragem e autoaceitação.

