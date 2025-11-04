Não é jantinha: iFood revela quais pedidos os goianos mais fazem no aplicativo

Mudança nos hábitos de consumo está relacionada aos preços mais acessíveis, à comodidade e à agilidade

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2025

Jovem entregando pedidos pelo iFood. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Engana-se quem pensa que os pit dogs, as jatinhas ou as pamonhas lideram entre os produtos mais pedidos pelos consumidores goianos via aplicativo.

Dados divulgados pelo iFood revelam que os hambúrgueres e as pizzas ocupam o topo do ranking das comidas mais pedidas em Goiás em 2025.

Considerado um prato que conquistou o paladar dos brasileiros, o hambúrguer ficou em primeiro lugar no coração dos goianos, seguido de pizza na segunda posição.

Já em terceiro lugar aparece o açaí, opção preferida de quem busca praticidade e uma alternativa refrescante para os dias de calor.

Uma das explicações para essa mudança nos hábitos de consumo dos goianos está relacionada aos preços mais acessíveis, à comodidade e à agilidade oferecidas pelos aplicativos de delivery, fatores que têm atraído cada vez mais consumidores.

