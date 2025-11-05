Caramelo: o símbolo do Brasil que ama, resiste e acolhe
Ele representa os animais sem raça definida, muitas vezes esquecidos, mas que carregam lealdade e amor em cada gesto
O filme Caramelo, da Netflix, emocionou o país e trouxe à tona uma reflexão importante sobre a nossa relação com os animais. A história do vira-lata que muda a vida de um homem é, na verdade, o retrato de milhares de cães e gatos que vivem nas ruas, à espera de um olhar de compaixão.
O caramelo é o símbolo do Brasil que sente, que resiste e que acolhe. Ele representa os animais sem raça definida, muitas vezes esquecidos, mas que carregam lealdade e amor em cada gesto. Quem atua na causa animal sabe que, por trás de cada olhar como o dele, há histórias de abandono e superação.
O sucesso do filme mostra o poder da arte em despertar empatia e transformar atitudes. Mas também nos lembra de que ainda há muito a ser feito: abrigos lotados, protetores sobrecarregados e políticas públicas que precisam avançar.
Como vereadora, sigo comprometida em lutar por mais respeito, estrutura e conscientização. Que o “Caramelo” inspire cada pessoa a agir, adotando, ajudando ou simplesmente cuidando com mais amor. Porque ele é, acima de tudo, o reflexo daquilo que há de mais bonito em nós: a capacidade de amar, resistir e recomeçar.