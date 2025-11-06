Pablo Marçal é denunciado por injúria e difamação contra Datena

Ele ofendeu o apresentador durante a campanha eleitoral em SP

Da Agência Brasil - 06 de novembro de 2025

Pablo Marçal. (Foto: Bruno Santos/ Folhapress)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) paulista formalizou denúncia contra o empresário e influenciador digital Pablo Marçal por injúria e difamação.

Marçal foi candidato à Prefeitura da capital paulista em 2024, com uma campanha marcada por acusações e postura de embate direto contra alguns dos demais candidatos.

A denúncia do MPE está relacionada a transmissões ao vivo e publicações feitas por Marçal em seu perfil na rede social Instagram, quando “proferiu expressões e acusações ofensivas à honra e à reputação” do também candidato José Luiz Datena.

Na ocasião o chamou de “agressor de mulheres”, “assediador sexual” e “comedor de açúcar”, além de afirmar que o jornalista “comprou o silêncio de uma menina” em um suposto caso de assédio sexual.

Na denúncia se considera que as declarações tinham intuito eleitoral. Segundo o promotor Cleber Masson, as ofensas, ocorridas em setembro de 2024, “configuram crimes de injúria e difamação com causa de aumento de pena por terem sido praticadas com finalidade de propaganda eleitoral e por meio de rede social.

A denúncia requer, além da condenação, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima”.

Procurado por meio de sua assessoria, Marçal não se manifestou até a conclusão desta reportagem.