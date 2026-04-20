Panela de pressão explode e atinge rosto de comerciante de Anápolis

Acidente deixou a vítima com queimaduras de primeiro e segundo graus

Pedro Ribeiro - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Tv Anhanguera)

Um comerciante sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após a explosão de uma panela de pressão enquanto preparava uma sopa e precisou ir para hospital em Anápolis

O acidente aconteceu em uma fazenda na zona rural de Hidrolina, onde ele estava com familiares.

Em entrevista à TV Anhanguera, Célio Ferreira relatou que havia colocado legumes para cozinhar e aguardava o preparo normalmente.

Segundo ele, após cerca de 20 a 25 minutos, acreditou que o processo já havia terminado.

“Pensei que tivesse terminado tudo. Eu acredito que a válvula entupiu e, quando abri, explodiu”, contou.

No momento do acidente, a esposa e os sogros estavam no local e se assustaram com o barulho.

Logo após a explosão, Célio tentou aliviar as dores colocando a área atingida em água corrente por cerca de 20 minutos. Em seguida, decidiu buscar atendimento médico.

Já em Anápolis, ele foi encaminhado a uma unidade especializada em queimaduras, onde recebeu atendimento.

De acordo com o relato, foi necessário realizar raspagem da pele atingida pela água quente.

Apesar do susto, ele teve alta e segue em recuperação em casa.

Atualmente, utiliza uma máscara de tecido especial para proteger a pele sensível do rosto.

O caso também acende um alerta sobre os riscos do uso inadequado de panelas de pressão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, embora o equipamento seja seguro, falhas como válvulas entupidas ou falta de manutenção podem provocar acidentes.

“Se uma válvula estiver danificada ou houver mau uso, o vapor quente pode escapar e causar queimaduras. Em casos mais graves, a pressão pode provocar explosões e projetar partes do equipamento”, explicou um bombeiro à reportagem.

Após o ocorrido, o comerciante afirma que passou a redobrar os cuidados. “Todo cuidado é pouco”, alertou.

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