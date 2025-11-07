Anápolis terá vacinação gratuita contra raiva até o final de novembro; veja onde imunizar seu pet

Tutores têm os dias de semana para garantir a imunização dos animaizinhos

Paulo Roberto Belém - 07 de novembro de 2025

Processo vai até 30 de novembro. (Foto: Divulgação)

Tutores de cães e gatos de Anápolis que estão em débito com a imunização contra raiva dos animaizinhos dos quais são donos, ainda podem buscar pontos da cidade para vaciná-los e garantir a segurança deles e da comunidade.

O processo continua sendo oferecido gratuitamente em quatro locais e, segundo a Prefeitura, a imunização seguirá até o dia 30 de novembro, buscando intensificar as medidas de prevenção contra o vírus.

Inicialmente, a vacina está disponível na Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), localizada na Avenida Belo Horizonte, s/n, lote 29, bairro Santo André, das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Além deste espaço específico, o imunizante também pode ser encontrado nas clínicas veterinárias das seguintes instituições:

UniEVANGÉLICA (de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h);

Faculdade Anhanguera (de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h);

Faculdade Fama (de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h).

Em que situação deve-se vacinar

A vacina é indicada para cães e gatos acima de três meses e deve ser aplicada uma vez ao ano para garantir proteção ao animal.

A raiva é uma doença causada por vírus que também acomete os humanos, transmitida pelo contato com a saliva por mordidas e arranhões do animal doente.

O vírus ataca o sistema nervoso central e o aparecimento dos sintomas é marcado por febre, mal-estar, dor no local da mordida, ansiedade e irritabilidade, levando a morte.

Segundo a Gerência de Zoonoses, a vacinação contra a raiva é essencial para a prevenção da doença. Por isso, é importante que os tutores mantenham a imunização dos animais em dia, garantindo o cuidado e a saúde de todos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!