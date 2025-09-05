Febre Amarela: Goiás confirma circulação do vírus e emite alerta a municípios

Identificação ocorreu em um macaco encontrado morto na região em 25 de agosto, com confirmação laboratorial nesta semana

Samuel Leão - 05 de setembro de 2025

Vacina de febre amarela sendo aplicada. (Foto: Divulgação/SES-GO)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu um alerta epidemiológico para todos os municípios goianos após a confirmação da circulação do vírus da febre amarela em Abadia de Goiás.

A identificação ocorreu em um macaco encontrado morto na região em 25 de agosto, com confirmação laboratorial nesta semana. Outros dois casos estão sob investigação em Guapó e Aragoiânia, acendendo o sinal de alerta para a doença no estado.

A SES-GO reforça que, apesar da necessidade de monitoramento e ações preventivas, os macacos não são transmissores do vírus, eles são vítimas, assim como os humanos, e atuam como “sentinelas”, indicando a presença da doença na área. A febre amarela é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos silvestres, principalmente dos gêneros Haemagogus e Sabethes, e pode apresentar evolução abrupta e gravidade variável, com alta letalidade nas formas graves.

Diante da detecção da morte e adoecimento de primatas, a orientação é que a população mantenha a atenção e avise as autoridades de saúde ao encontrar animais mortos ou doentes, sem tocá-los ou fazer contato. É crucial não atacar ou eliminar os macacos, pois essa atitude não impede a circulação do vírus e ainda remove um importante indicador da presença da doença na região.

Até o momento, a SES-GO informa que não há casos ou óbitos confirmados por febre amarela em humanos no ano de 2025, sendo o último registro em 2017. As principais medidas de prevenção para humanos incluem a vacinação, o uso de repelentes e roupas que minimizem a exposição da pele. A vacina faz parte do calendário básico de vacinação, com doses para crianças e reforço, além de dose única para a população de 5 a 59 anos não vacinada.