10 profissões que pagam bem e são tranquilas, sem muito estresse no dia a dia

Algumas carreiras garantem bons salários e qualidade de vida, sem a pressão de ambientes competitivos ou jornadas exaustivas

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

Biblioteca UFG, em Goiânia. (Foto: Jordana Viana/Portal 6)

Nem todo bom salário vem acompanhado de correria e cobrança. Há profissões que oferecem estabilidade, rendimentos atrativos e uma rotina mais leve. Confira 10 opções ideais para quem busca tranquilidade e equilíbrio no trabalho.

10 profissões que pagam bem e são tranquilas, sem muito estresse no dia a dia

1. Bibliotecário

Ambiente silencioso, rotina previsível e pouca pressão. Muitos trabalham em universidades ou órgãos públicos, com boa remuneração e estabilidade.

2. Analista de qualidade de vida no trabalho

Profissional responsável por ações de bem-estar corporativo e clima organizacional. O ritmo é leve e os salários podem ultrapassar R$ 7 mil.

3. Engenheiro agrimensor

Atua com medições e mapeamentos, geralmente em campo e com autonomia. Os ganhos médios giram em torno de R$ 8 mil.

4. Nutricionista de clínicas particulares

Sem plantões e sem urgência hospitalar. O foco é em consultas e acompanhamento de pacientes, com ganhos que podem passar de R$ 6 mil.

5. Tradutor e intérprete

Trabalha no próprio ritmo, muitas vezes em casa, com prazos negociados. Profissionais experientes chegam a receber entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

6. Analista de dados

Área em alta, com demanda crescente e flexibilidade de horário. Dependendo da experiência, o salário pode chegar a R$ 15 mil.

7. Professor universitário

Rotina organizada, ambiente tranquilo e estabilidade, principalmente em instituições públicas. O salário pode ultrapassar R$ 12 mil.

8. Desenvolvedor front-end

Trabalho remoto, com foco técnico e pouca exposição a reuniões ou clientes. Profissionais qualificados recebem até R$ 10 mil.

9. Fisioterapeuta particular

Agenda flexível e atendimento personalizado. Com clientela formada, é possível faturar de R$ 6 mil a R$ 9 mil por mês.

10. Perito judicial

Atua de forma independente, prestando serviços técnicos ao Judiciário. Os ganhos variam por demanda e podem ultrapassar R$ 10 mil.

Essas profissões mostram que é possível ter boa renda e paz de espírito. A escolha certa pode garantir estabilidade financeira e uma rotina sem o peso do estresse diário.