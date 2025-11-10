Base Aérea de Anápolis recebe novo caça Gripen ainda este mês

Aquisição faz com que número de aeronaves desse tipo no Brasil suba para 11, com todas lotadas na cidade

Natália Sezil - 10 de novembro de 2025

Caça supersônico Saab Gripen F-39 E. (Foto: Reprodução/Instagram/Saab do Brasil)

A Base Aérea de Anápolis passará a contar com um novo caça Saab Gripen E ainda no mês de novembro. O supersônico já está sendo transportado para a cidade, onde integra a frota da Força Aérea Brasileira (FAB).

A aeronave está a bordo de um navio de carga Fortunagracht, de bandeira holandesa. Já em águas nacionais, ele deve chegar ao porto de Navegantes, em Santa Catarina, na próxima sexta-feira (14), de acordo com o site Airway.

Depois, o caça segue via terrestre até o Aeroporto Internacional de Navegantes. Só então será preparado para decolar até a Base Aérea de Anápolis.

A chegada do novo Gripen sobe para onze o número de caças operacionais no Brasil. A última aquisição acontecera em junho deste ano, quando a décima aeronave F-39 Gripen havia sido transportada da Suécia.

Vale lembrar que todos os caças do tipo possuídos pela FAB estão baseados em Anápolis como parte do 1º Grupamento de Defesa Aérea (1° GDA), chamado por Esquadrão Jaguar.

São conhecidos pela eficiência, baixo custo de operação, disponibilidade e capacidade tecnológica avançada.

