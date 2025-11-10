Base Aérea de Anápolis recebe novo caça Gripen ainda este mês
Aquisição faz com que número de aeronaves desse tipo no Brasil suba para 11, com todas lotadas na cidade
A Base Aérea de Anápolis passará a contar com um novo caça Saab Gripen E ainda no mês de novembro. O supersônico já está sendo transportado para a cidade, onde integra a frota da Força Aérea Brasileira (FAB).
A aeronave está a bordo de um navio de carga Fortunagracht, de bandeira holandesa. Já em águas nacionais, ele deve chegar ao porto de Navegantes, em Santa Catarina, na próxima sexta-feira (14), de acordo com o site Airway.
Depois, o caça segue via terrestre até o Aeroporto Internacional de Navegantes. Só então será preparado para decolar até a Base Aérea de Anápolis.
A chegada do novo Gripen sobe para onze o número de caças operacionais no Brasil. A última aquisição acontecera em junho deste ano, quando a décima aeronave F-39 Gripen havia sido transportada da Suécia.
Vale lembrar que todos os caças do tipo possuídos pela FAB estão baseados em Anápolis como parte do 1º Grupamento de Defesa Aérea (1° GDA), chamado por Esquadrão Jaguar.
São conhecidos pela eficiência, baixo custo de operação, disponibilidade e capacidade tecnológica avançada.
