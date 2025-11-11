Quem tem algum desses sobrenomes pode ter o direito de morar na Europa

Curiosidades sobre direitos de cidadania que passam despercebidos

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Mihaela Claudia Puscas)

Quando se fala em Europa, muita gente pensa em turismo, castelos medievais e cafés charmosos.

Mas, para milhões de brasileiros, o continente pode significar algo ainda mais surpreendente: a possibilidade real de morar lá graças a um detalhe que passa de geração em geração — o sobrenome.

A relação do Brasil com a imigração europeia atravessa séculos. Entre o final do século 19 e início do 20, navios vindos da Itália, Alemanha, Portugal e Espanha desembarcaram milhares de famílias em portos como Santos e Rio de Janeiro.

Segundo o IBGE, o fluxo italiano, por exemplo, transformou São Paulo no maior centro de descendentes da Itália fora da própria Itália. Foi ali que sobrenomes como Rossi, Bianchi, Mancini, Conti e tantos outros ganharam sotaque brasileiro sem abandonar suas raízes.

É justamente nessas raízes que mora a possibilidade de um passaporte europeu.

Segundo o Ministério do Interior da Itália, o país reconhece a cidadania por jus sanguinis, isto é, por sangue, sem limite de gerações — desde que o vínculo familiar seja comprovado.

A condição muda apenas em um ponto: mulheres que tiveram filhos antes de 1948 exigem um processo específico, conforme decisões da Corte Constitucional italiana citadas pelo portal institucional da Farnesina.

Portugal segue lógica semelhante. De acordo com o Portal do Governo Português, descendentes de portugueses podem solicitar cidadania se comprovarem a ascendência direta, e sobrenomes tradicionais como Ferreira, Silva, Costa, Araújo e Martins frequentemente aparecem entre os solicitantes.

Diferente da Itália, porém, a legislação portuguesa exige documentos adicionais que demonstrem laços objetivos com a comunidade lusa, como determina a Lei da Nacionalidade.

A Espanha adota outro caminho. Segundo o Ministério da Justiça espanhol, pedidos por descendência são possíveis, mas bem mais restritos — geralmente até filhos e netos.

Um detalhe importante apareceu em 2022, quando entrou em vigor a chamada Lei da Memória Democrática, citada amplamente por jornais espanhóis como o El País. Ela permitiu que netos de exilados da ditadura franquista requisitassem cidadania, ampliando temporariamente o escopo para sobrenomes típicos como García, Álvarez, Ramírez ou Pérez.

Já a Alemanha tem regras próprias. Segundo o Auswärtiges Amt (Ministério das Relações Exteriores da Alemanha), descendentes de alemães podem solicitar o reconhecimento, especialmente no caso de famílias que emigraram antes de 1914.

Sobrenomes como Müller, Schneider, Weber e Hoffmann aparecem com frequência nesses processos.

No fim das contas, mais do que um nome bonito no RG, o sobrenome pode abrir portas que muitos nem imaginam. E, entre arquivos antigos, certidões amareladas e histórias de avós, pode estar escondido um passaporte para um novo capítulo do outro lado do Atlântico.

