6 países onde brasileiros não são bem-vindos mesmo tendo passaporte em dia

Seja por razões políticas, questões de segurança ou políticas de turismo altamente restritivas, alguns países simplesmente não são receptivos aos brasileiros

Pedro Ribeiro - 08 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muitos brasileiros sonham em conhecer o mundo, mas nem todos os países estão prontos para recebê-los de braços abertos.

Mesmo com o passaporte em dia, visto aprovado e todas as intenções de fazer turismo, há destinos que impõem barreiras, dificultam o acesso ou tornam a visita extremamente arriscada.

Seja por razões políticas, questões de segurança ou políticas de turismo altamente restritivas, alguns países simplesmente não são receptivos aos brasileiros — e o melhor é pensar duas vezes antes de incluir esses lugares no roteiro.

1. Coreia do Norte

A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. Embora brasileiros possam conseguir autorização para visitar, isso só acontece por meio de pacotes turísticos organizados e rigidamente monitorados pelo governo local. Ou seja: nada de circular livremente pelas ruas ou fazer passeios por conta própria.

Os turistas são constantemente acompanhados por guias e qualquer ação considerada “inadequada” pode ser interpretada como uma ofensa ao regime. Até tirar fotos sem permissão pode gerar sérios problemas. Isso faz com que muitos brasileiros nem cogitem viajar para lá, mesmo que, tecnicamente, seja possível.

2. Somália

A Somália, localizada no Chifre da África, enfrenta há décadas uma grave crise de segurança. Para os brasileiros, visitar o país é altamente desaconselhável. Sequestros, ataques armados e confrontos entre milícias fazem parte da realidade local.

Além disso, a Somália praticamente não possui estrutura turística. Hotéis seguros, guias confiáveis e transporte adequado são raríssimos. Mesmo que o brasileiro tenha coragem e consiga um visto, a experiência pode se tornar um pesadelo. Por isso, a recomendação é evitar.

3. Eritreia

Outro país africano que oferece grandes barreiras é a Eritreia. Além de um regime autoritário que restringe liberdades básicas, o processo de solicitação de visto é extremamente burocrático. Para piorar, o país não tem representação diplomática no Brasil.

Ou seja: o brasileiro precisa recorrer a embaixadas de outros países para tentar uma autorização. Mesmo assim, o visto pode demorar meses e não há garantias de aprovação. A falta de infraestrutura turística e o clima de tensão tornam a Eritreia uma escolha complicada e pouco viável para qualquer viajante.

4. Butão

O Butão pode até parecer um destino exótico e encantador, escondido entre as montanhas do Himalaia. Mas a realidade é que o país não facilita a entrada de turistas — especialmente brasileiros.

Para visitar o Butão, é obrigatório contratar uma agência de turismo local e pagar pacotes antecipadamente, com valores bastante altos. Além disso, o visto precisa ser solicitado com antecedência significativa, o que elimina a chance de viagens espontâneas ou de baixo custo.

Esse sistema visa controlar o turismo e preservar a cultura local. No entanto, torna o país inacessível para muitos brasileiros que buscam liberdade e economia durante as viagens.

5. Afeganistão

O Afeganistão não proíbe diretamente a entrada de brasileiros, mas os riscos envolvidos falam mais alto. Conflitos armados constantes, instabilidade política e a presença de grupos extremistas tornam o país um dos mais perigosos do mundo para turistas.

Ainda que o processo de visto não seja dos mais difíceis, poucos brasileiros se arriscam a visitar. A recomendação oficial de vários órgãos internacionais é clara: evite qualquer tipo de deslocamento ao Afeganistão. O perigo é real, e a chance de complicações é muito alta.

6. Paquistão

Por fim, o Paquistão impõe uma série de obstáculos para brasileiros interessados em visitar o país. Além de um processo burocrático complexo, que exige documentos detalhados e, muitas vezes, uma carta-convite, há outro problema: a falta de embaixadas e consulados fora de Brasília.

Isso dificulta o acesso ao visto para quem mora em outras regiões do Brasil. Apesar de ter pontos turísticos incríveis, o Paquistão ainda está fora do radar de muitos brasileiros por conta dessas barreiras.

