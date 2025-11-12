Salário mínimo deve subir em 2026, e governo já revelou o valor que começa a valer em janeiro

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O salário mínimo é sempre um dos assuntos mais esperados pelos brasileiros, especialmente com a chegada de um novo ano.

E agora, com menos de 60 dias para 2026, o governo já revelou a previsão do novo valor que começará a valer em janeiro.

A mudança impacta milhões de pessoas em todo o país — desde trabalhadores com carteira assinada até aposentados e beneficiários do INSS.

O aumento segue a nova política de valorização implementada pelo governo Lula e promete trazer um reajuste significativo, acompanhando a inflação e o crescimento da economia.

De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, o salário mínimo deve subir de R$ 1.518 para R$ 1.631,00 em 2026.

Isso representa um reajuste de aproximadamente 7,44% em relação ao valor atual.

O novo valor está previsto para começar a valer no dia 1º de janeiro de 2026, conforme determina a Constituição Federal.

Esse aumento, embora pareça pequeno, traz um impacto direto na renda de milhões de brasileiros, já que o salário mínimo serve de base para contratos trabalhistas, pensões, benefícios sociais e aposentadorias.

Como o governo calcula o salário mínimo

O cálculo do salário mínimo segue uma fórmula que combina a inflação do ano anterior (medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC) com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Ou seja, se a economia cresce, o piso salarial também sobe, garantindo ganho real para os trabalhadores.

No entanto, há um limite: o aumento do PIB que entra no cálculo não pode ultrapassar 2,5% acima da inflação.

Desde 2025, essa política tem o objetivo de valorizar o poder de compra da população sem comprometer as contas públicas.

O que muda com o novo salário mínimo

Com o novo valor de R$ 1.631,00, todos os pagamentos vinculados ao piso nacional serão reajustados.

Isso inclui benefícios do INSS, abonos salariais, seguro-desemprego e contratos de trabalho que seguem o valor mínimo.

Para aposentados e pensionistas, o reajuste representa um aumento importante na renda mensal.

Já para as empresas, o novo salário mínimo influencia diretamente na folha de pagamento e no cálculo de encargos trabalhistas.

Além disso, o aumento do salário mínimo tende a movimentar a economia, pois mais dinheiro circula nas mãos dos consumidores, incentivando o comércio e os serviços locais.

Expectativa e aprovação final

Apesar da previsão divulgada, o novo valor do salário mínimo ainda precisa ser oficialmente sancionado pelo presidente Lula.

Até lá, ajustes podem ocorrer, dependendo da variação da inflação e do cenário econômico até o fim do ano.

De todo modo, a expectativa é positiva.

Caso confirmado, o aumento consolida a política de valorização do salário mínimo, retomada pelo atual governo, que busca garantir um reajuste acima da inflação e melhorar o poder de compra dos brasileiros.

Um novo ano, novas esperanças

O reajuste do salário mínimo em 2026 representa mais do que um número: é uma esperança de dias melhores para quem vive com o piso nacional.

Com o novo valor, o objetivo é reduzir desigualdades e fortalecer a renda de milhões de famílias brasileiras.

Se o cenário econômico continuar estável, o reajuste pode se tornar um impulso importante para o consumo interno e para a recuperação da economia nacional.

