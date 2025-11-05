Fim do prazo: como fazer a prova de vida do INSS e evitar o bloqueio do pagamento

Mais de quatro milhões de beneficiários foram convocados e têm 30 dias para regularizar a situação

Pedro Ribeiro - 05 de novembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou cerca de quatro milhões de aposentados e pensionistas para realizar a Prova de Vida, conforme comunicado do Governo Federal no dia 24 de outubro.

O aviso foi enviado pelo extrato bancário do benefício e vale apenas para quem não teve a comprovação feita automaticamente pelo sistema.

A partir da notificação, o beneficiário tem 30 dias para realizar o procedimento e evitar o bloqueio do pagamento.

Como fazer a Prova de Vida do INSS

O processo é simples e pode ser realizado de três maneiras:

Pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login e, se necessário, reconhecimento facial;

Diretamente pelo aplicativo ou site do banco responsável pelo pagamento, quando houver essa opção;

Presencialmente, na agência bancária, apresentando um documento oficial com foto.

Quem precisa fazer

A Prova de Vida é obrigatória para quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio por incapacidade temporária com duração superior a um ano.

Atualmente, cerca de 80% dos beneficiários (mais de 30 milhões de pessoas) já têm a comprovação feita automaticamente, sem precisar se deslocar.

O novo sistema do INSS usa cruzamento de dados com outros órgãos públicos — como movimentações bancárias, registros de vacinação, votação eleitoral e renovação de documentos — para confirmar a existência do beneficiário, eliminando filas e deslocamentos desnecessários.

Atenção aos prazos

Quem recebeu a notificação do banco precisa fazer a Prova de Vida antes do fim do prazo de 30 dias. Caso contrário, o pagamento do benefício pode ser bloqueado até a regularização.

O procedimento é fundamental para garantir a continuidade dos pagamentos e prevenir fraudes contra o sistema previdenciário.

A atualização periódica confirma que o beneficiário está vivo e mantém o cadastro ativo.

O INSS alerta que não entra em contato por telefone, mensagens, SMS, e-mail ou visitas domiciliares para solicitar a Prova de Vida.

Nenhum servidor é autorizado a recolher documentos pessoalmente. O procedimento deve ser feito apenas pelos canais oficiais, como o Meu INSS, o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou bancos credenciados.