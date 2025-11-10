Empresária é presa em Anápolis ao ser flagrada dirigindo carro furtado há mais de dois anos

Mulher foi parada em uma abordagem de rotina da PRF na BR-060

Davi Galvão - 10 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa do Posto da PRF em Anápolis (Foto: Samuel Leão)

Uma mulher, de 40 anos foi presa em flagrante após ser abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Anápolis, após os agentes descobrirem que o Jeep Renegade que ela dirigia era, na verdade, produto de furto. O automóvel também estava com os faróis queimados.

Durante a abordagem, ela afirmou que o marido havia adquirido o veículo há mais de dois anos, em uma troca por produtos da empresa do casal, avaliados em R$ 100 mil.

Ela sustentou que esse tipo de negociação seria comum e que já havia feito outras trocas semelhantes envolvendo carros e jet skis, sem transferir a propriedade dos veículos, mantendo apenas uma vistoria cautelar.

Porém, ao consultar a placa, os policiais constataram que não havia retorno de informações, indicando não se tratar da identificação verdadeira.

Após a checagem, foi confirmado que o carro possuía registro de furto/roubo desde 24 de julho de 2022.

O veículo foi apreendido e a condutora levada à delegacia, onde foi presa em flagrante, na noite deste domingo (09).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!