Empresária é presa em Anápolis ao ser flagrada dirigindo carro furtado há mais de dois anos

Mulher foi parada em uma abordagem de rotina da PRF na BR-060

Davi Galvão Davi Galvão -
Anápolis
Imagem ilustrativa do Posto da PRF em Anápolis (Foto: Samuel Leão)

Uma mulher, de 40 anos foi presa em flagrante após ser abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Anápolis, após os agentes descobrirem que o Jeep Renegade que ela dirigia era, na verdade, produto de furto. O automóvel também estava com os faróis queimados.

Durante a abordagem, ela afirmou que o marido havia adquirido o veículo há mais de dois anos, em uma troca por produtos da empresa do casal, avaliados em R$ 100 mil.

Ela sustentou que esse tipo de negociação seria comum e que já havia feito outras trocas semelhantes envolvendo carros e jet skis, sem transferir a propriedade dos veículos, mantendo apenas uma vistoria cautelar.

Porém, ao consultar a placa, os policiais constataram que não havia retorno de informações, indicando não se tratar da identificação verdadeira.

Após a checagem, foi confirmado que o carro possuía registro de furto/roubo desde 24 de julho de 2022.

O veículo foi apreendido e a condutora levada à delegacia, onde foi presa em flagrante, na noite deste domingo (09).

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

