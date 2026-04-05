Ação de Páscoa distribui 7 mil chocolates a crianças em favelas do Rio

Cerca 100 voluntários se mobilizam para ajudar na organização, separação e entrega das doações

Folhapress - 05 de abril de 2026

A ação beneficente “PAZcoa das Comunidades” acontece desde 2006. (Foto: Reprodução/@vozdascomunidades)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A ONG Voz das Comunidades está realizando neste fim de semana de Páscoa uma ação beneficente que pretende distribuir 7 mil chocolates para crianças que moram nos Complexos do Alemão, Penha e Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

A ação beneficente “PAZcoa das Comunidades”, que acontece desde 2006, faz parte do calendário de mobilização social da organização. A entrega das doações começou neste sábado (4) e deve continuar no domingo (5).

Cerca 100 voluntários se mobilizam para ajudar na organização, separação e entrega das doações. Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades, afirmou durante entrega das doações que “mais do que distribuir chocolates, essa ação distribui afeto e carinho para essa criançada”.

A ONG Voz das Comunidades foi criada em 2005 como jornal independente na comunidade do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Até 2015, já tinha distribuído 10 mil exemplares e contava com 1 milhão de visitas na página da internet.

Em 2025, a ONG realizou também a ação Por Um Natal Melhor, com a distribuição de cerca de 2.000 cestas de alimentos e panetones a famílias em situação de vulnerabilidade social nos complexos do Alemão e da Penha.

A iniciativa contou com 150 voluntários, divididos em dez grupos, que percorreram 30 localidades das comunidades que foram identificadas como de maior necessidade.

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